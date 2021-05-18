قائمة يوفنتوس - بيرلو بالقوة الضاربة أمام أتالانتا في نهائي الكأس

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 17:57

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بهدف أليكس ساندرو في بارما

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس قائمة اللاعبين المستدعين لنهائي كأس إيطاليا بقيادة كريستيانو رونالدو.

ويسعى يوفنتوس لتعويض إخفاق خسارة الدوري الإيطالي والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا بتحقيق لقب كأس إيطاليا.

ويكافح يوفنتوس من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في منافسة قوية مع فريقي ميلان ونابولي والتي لن تحسم إلا في الجولة الأخيرة.

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ويلعب يوفنتوس أمام أتالانتا مساء غدا الأربعاء في نهائي كأس إيطاليا في التاسعة مساء.

وفشل أندريا بيرلو في موسمه الأول مع يوفنتوس ولم يحقق سوى لقب كأس السوبر بعد الفوز على نابولي بهدفين دون مقابل.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالآتي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني - جيانلويجي بوفون - كارلو بنسوليو

الدفاع: جورجيو كيلليني - ماتياس دي ليخت - دانيلو - خوان كوادرادو - ليوناردو بونوتشي - ميريح ديميرال - جيانلوكا فرابوتا

الوسط: آرثر - أرون رامسي - وستون ماكيني - فيديريكو كييزا - رابيو - رودريجو بنتاكور- فيديريكو بيرنارديسكي - ديان كولوسيفسكي

الهجوم: كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - ألفارو موراتا

يوفنتوس كأس إيطاليا بيرلو
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