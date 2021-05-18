ليكيب تؤكد: بنزيمة ضمن قائمة فرنسا في اليورو.. وتكشف رقم قميصه

يبدو أن مسألة عودة كريم بنزيمة لمنتخب فرنسا أصبحت في طور الرسمية بعد ست سنوات من الغياب.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد فرنسا

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية خبرها السابق بأن هناك فكرة تراود ديديه ديشامب مدرب الديوك في استدعاء بنزيمة، لتعلن عن أنه تم اختياره بين 26 اسما في قائمة يورو 2020.

بل وأكد تقرير الصحيفة الفرنسية العريقة أن بنزيمة سيرتدي القميص رقم 19 له مع منتخب فرنسا.

وأشار التقرير إلى أن ديشامب قرر استدعاء بنزيمة بسبب مستواه مع ريال مدريد بالإضافة لوقوع فرنسا في مجموعة صعبة.

وأوضح التقرير أن ديشامب يدرك أن عليه تغيير خطته لأنه لا يمكن أن يجلس بنزيمة على مقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن يعلن ديشامب مساء اليوم الثلاثاء رسميا عن قائمة الديوك المشاركة في اليورو.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة السادسة رفقة كل من ألمانيا والبرتغال والمجر.

ولم ينضم بنزيمة لمنتخب فرنسا منذ عام 2015 لاتهامه بابتزاز زميله ماتيو فالبوينا.

وتعود القضية لعام 2015، حيث اتهمت المحكمة بنزيمة، بمحاولة ابتزاز زميله ماثيو فالبوينا بشريط جنسي.

وبحسب المدعي العام في فرنسا يشتبه في أن بنزيمة حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

وأوضحت جريدة لو فيجارو، أن بنزيمة مهدد بالسجن 5 سنوات، وغرامة 75 ألف يورو، في قضية ابتزاز زميله السابق.

وكانت قضية استبعاد بنزيمة دائما مثار جدل كبير في فرنسا، لتذهب بعض التفسيرات لتفرقة ضد اللاعب ذو الأصول الجزائرية في ظل عدم ثبات الاتهام عليه.

صاحب الـ 33 عاما، ورغم قصر مدة لعبه للديوك، سجل 27 هدفا في 81 مباراة مع فرنسا.

وسجل بنزيمة 31 هدفا في موسم رائع مع ريال مدريد.