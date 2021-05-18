لاسارتي: دربت لاعبين كبار في الأهلي.. ناد عريق حتى لو لا يعرفه الغرب جيدا

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 16:13

كتب : نادر عيد

مارتين لاسارتي - الأهلي - أطلع برة

ضرب مارتن لاسارتي مدرب منتخب تشيلي مثلا بتجربته مع الأهلي حين سئل عن إدارة غرفة ملابس الأول والتي تضم لاعبين كبار مثل أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال وإدواردو فارجاس.

وتستعد تشيلي لجولة جديدة في تصفيات كأس العالم 2022 في يونيو المقبل ثم المشاركة في كوبا أمريكا التي تنطلق في 13 يونيو.

وقال لاسارتي، المنتمي لأوروجواي والبالغ عمره 59 عاما، في حوار لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم:"إنه تحد جديد في مسيرتي" وذلك ردا على سؤاله عن إدارة غرفة ملابس الفريق المليئة بالنجوم رغم أنه لم يدربهم بشكل يومي مثلما كان يفعل في الأندية التي قادها مثل الأهلي وناسيونال والوصل الإماراتي وريال سوسييداد.

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وأضاف لاسارتي الذي توج مع الأهلي بالدوري موسم 2018-2019 "في مصر، تعاملت مع أسماء كبيرة في الأهلي، ناد عريق حتى لو لا يعرف كثير من الغرب ذلك".

واستمر "التجربة كانت جيدة، رغم اختلاف المنهج واللغة. إدارة غرفة الملابس أمر حيوي، أكثر من التكتيك، إدارة المجموعة هو الشيء الأصعب".

قاد لاسارتي الأهلي لمدة 7 أشهر، خلف باتريس كارتيرون في قيادة الفريق ورحل بعد الهزيمة في كأس مصر أمام بيراميدز.

وخلفه ريني فايلر في قيادة القافلة الحمراء.

ويقود لاسارتي تشيلي منذ فبراير الماضي بعدما خلف رينالدو رويدا الكولومبي الذي جمع 4 نقاط في أول 4 جولات من تصفيات المونديال.

ويستعد لاسارتي لأول لقاء رسمي مع تشيلي حين يحل ضيفا على ليونيل ميسي ورفاقه لمواجهة الأرجنتين في 4 يونيو.

ثم يستضيف بوليفيا في 9 يونيو، الفريق الذي هزمه وديا في مارس الماضي في مباراته الأولى مع فريق لا روخا.

وتلعب تشيلي في المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2021 ضد الأرجنتين وبوليفيا وأوروجواي وباراجواي.

وستستهل مبارياتها ضد الأرجنتين المضيفة في 13 يونيو.

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