مالك مانشستر سيتي يتحمل تكلفة انتقال الجمهور لحضور نهائي الأبطال

أعلن الشيخ منصور بن زايد مالك مجموعة سيتي لكرة القدم، مالكة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحمله لتكاليف انتقال الجمهور للبرتغال لحضور مباراة الفريق ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو الجاري.

وسيحضر 6000 آلاف مشجع لكل فريق في ملعب دراجاو، الذي انتقلت له المباراة من تركيا بسبب قيود السفر بين الأخيرة وإنجلترا.

وقال الشيخ منصور في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس:"بيب (جوارديولا مدرب سيتي) والفريق قدما موسما رائعا وبلوغهم نهائي الأبطال بعد عام مليء بالتحديات يمثل لحظة تاريخية للنادي".

وواصل "لذا مهم أن يحظى أكبر عدد من الجمهور بفرصة حضور المباراة. خاصة من شجعوا سيتي في السراء والضراء لسنوات عديدة".

بينما قال خلدون آل مبارك رئيس النادي:"التحديات التي يواجهها الجمهور قبل النهائي عديدة، على الصعيدين المالي واللوجستي. أتمنى أن تكون مبادرة سموه (الشيخ منصور) تسمح لمعظم المشجعين بالاستمتاع باليوم بدلا من القلق بشأن تكاليف السفر والتي زادت بسبب تأثير جائحة كورونا".

وسيخوض سيتي نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه حين يواجه مواطنه الإنجليزي تشيلسي في ملعب نادي بورتو البرتغالي.

بينما سيلعب جوارديولا النهائي للمرة الثالثة بعدما توج باللقب مع برشلونة في 2009 و2011.

ويأمل تشيلسي التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما اقتنص الكأس في 2012 على حساب بايرن ميونيخ.