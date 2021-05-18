مالك مانشستر سيتي يتحمل تكلفة انتقال الجمهور لحضور نهائي الأبطال

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 15:12

كتب : FilGoal

الشيخ منصور

أعلن الشيخ منصور بن زايد مالك مجموعة سيتي لكرة القدم، مالكة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحمله لتكاليف انتقال الجمهور للبرتغال لحضور مباراة الفريق ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو الجاري.

وسيحضر 6000 آلاف مشجع لكل فريق في ملعب دراجاو، الذي انتقلت له المباراة من تركيا بسبب قيود السفر بين الأخيرة وإنجلترا.

وقال الشيخ منصور في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس:"بيب (جوارديولا مدرب سيتي) والفريق قدما موسما رائعا وبلوغهم نهائي الأبطال بعد عام مليء بالتحديات يمثل لحظة تاريخية للنادي".

أخبار متعلقة
أزمة في ريفر بليت.. 20 لاعبا مصابا بكورونا ودون حارس مرمى في كوبا ليبرتادوريس كلوب: لا أشك في حب صلاح لـ ليفربول فيرديناند: صلاح لا ينال الاحترام الذي يستحقه كانتونا وروي كين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

وواصل "لذا مهم أن يحظى أكبر عدد من الجمهور بفرصة حضور المباراة. خاصة من شجعوا سيتي في السراء والضراء لسنوات عديدة".

بينما قال خلدون آل مبارك رئيس النادي:"التحديات التي يواجهها الجمهور قبل النهائي عديدة، على الصعيدين المالي واللوجستي. أتمنى أن تكون مبادرة سموه (الشيخ منصور) تسمح لمعظم المشجعين بالاستمتاع باليوم بدلا من القلق بشأن تكاليف السفر والتي زادت بسبب تأثير جائحة كورونا".

وسيخوض سيتي نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه حين يواجه مواطنه الإنجليزي تشيلسي في ملعب نادي بورتو البرتغالي.

بينما سيلعب جوارديولا النهائي للمرة الثالثة بعدما توج باللقب مع برشلونة في 2009 و2011.

ويأمل تشيلسي التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما اقتنص الكأس في 2012 على حساب بايرن ميونيخ.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يكشف موعد انتظام سعد سمير في المران.. ومسحة جديدة لـ محمد محمود وشوبير 2 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: سيتي ويونايتد يحددان سعر كين.. وراتب كبير لإغرائه 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: برشلونة ينسحب من صراع هالاند 29 دقيقة | ميركاتو
عضو تنفيذية الزمالك: لم يصلنا أي خطابات من ساسي.. وتفاوضنا مع مستثمر خليجي حول شركة الكرة 37 دقيقة | الدوري المصري
"من الأفضل في تاريخ جيله".. لامبارد ينضم لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأربعاء 19 مايو 2021.. الدوري المصري وصلاح ضد بيرنلي وحسم الكأس بفرنسا وإيطاليا 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الزمالك تواصل معنا سابقا من أجل عبد الله بكري.. وهذا سبب رفض عروض تركيا والبرتغال 11 ساعة | الدوري المصري
الطويلة: التصالح مع الإسماعيلي سيكون إهانة للنجوم بعد ما حدث 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك