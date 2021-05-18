رومانو: تمت.. ألابا إلى ريال مدريد

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 13:56

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن ميونيخ - ليفركوزن

قال فابريزيو رومانو، صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ وقع على عقود أولية ينتقل بموجبها إلى ريال مدريد.

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

ريال مدريد

وكتب رومانو في تويتر "تم توقيع والانتهاء من الجزء الأول من عقود ألابا وريال مدريد. سينتقل إلى الفريق حرا، مؤكد".

وأضاف "الإعلان الرسمي متوقع في نهاية الموسم الجاري، بعد الانتهاء من كافة المستندات".

أخبار متعلقة
ميتشو: الزمالك مازال يلعب بطريقتي.. اللاعبون والمشجعون يشهدون بذلك مرتديا قميص ساسولو.. القبض على والد مهاجم جنوى لتحطيمه سيارات في نادي روما عضو تنفيذية الزمالك: شركات الكرة تأخرت 4 سنوات لعدم احترافية إدارات الأندية يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد

وقالت تقارير عديدة في وقت سابق إن ألابا سيرحل عن بايرن ميونيخ وسينضم إلى ريال مدريد.

وفي 6 مايو الماضي أعلن المدافع النمساوي البالغ عمره (28 عاما) رحيله عن بايرن بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وقضى ألابا 10 سنوات في بايرن منذ انتهت إعارته من الأخير إلى هوفنهايم في 2011.

شارك مع النادي البافاري في 430 مباراة وسجل 33 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ27 لقبا آخرها الموسم الحالي من الدوري الألماني.

ريال مدريد ألابا
نرشح لكم
أخر الأخبار
فولام يحبط عودة الجمهور ورائعة كافاني ليخطف تعادلا من مانشستر يونايتد 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر بيرلو: أنا محظوظ للعب نهائيين كمدرب.. وجاوبت على هذا السؤال آلاف مرات 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر – تشيلسي (0) - (0) ليستر.. انطلاق المباراة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: جاتوزو مرشح لقيادة لاتسيو 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
إبراهيم حسن يعلن غياب ثلاثي الاتحاد عن مواجهة المصري.. وموقف رزاق سيسيه 43 دقيقة | الدوري المصري
قائمة فرنسا – عودة بنزيمة مع الديوك لـ يورو 2020.. وتواجد مدافع إشبيلية لأول مرة 44 دقيقة | أوروبا
نوير: أليسون يستحق هذه اللحظة.. وكل حارس يحلم بتسجيل هدف الفوز ساعة | الدوري الإنجليزي
"لبداية الموسم الجديد بالشكل الأمثل".. رويس يعلن عدم مشاركته مع ألمانيا في يورو 2020 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك