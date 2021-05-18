رومانو: تمت.. ألابا إلى ريال مدريد

قال فابريزيو رومانو، صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ وقع على عقود أولية ينتقل بموجبها إلى ريال مدريد.

ديفيد ألابا النادي : بايرن ميونيخ ريال مدريد

وكتب رومانو في تويتر "تم توقيع والانتهاء من الجزء الأول من عقود ألابا وريال مدريد. سينتقل إلى الفريق حرا، مؤكد".

وأضاف "الإعلان الرسمي متوقع في نهاية الموسم الجاري، بعد الانتهاء من كافة المستندات".

وقالت تقارير عديدة في وقت سابق إن ألابا سيرحل عن بايرن ميونيخ وسينضم إلى ريال مدريد.

The first part of the contracts for David Alaba transfer to Real Madrid has been signed and completed. He’s joining as a free agent, confirmed. ⚪️ 🤝 #Real Official announcement only expected at the end of the season, when all documents will be completed. ⏳ https://t.co/6YmBL5LGXy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2021

وفي 6 مايو الماضي أعلن المدافع النمساوي البالغ عمره (28 عاما) رحيله عن بايرن بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وقضى ألابا 10 سنوات في بايرن منذ انتهت إعارته من الأخير إلى هوفنهايم في 2011.

شارك مع النادي البافاري في 430 مباراة وسجل 33 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ27 لقبا آخرها الموسم الحالي من الدوري الألماني.