ميتشو: الزمالك مازال يلعب بطريقتي.. اللاعبون والمشجعون يشهدون بذلك

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

ميتشو - الزمالك - إنبي

يرى ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني السابق للزمالك، أن الفريق مازال يلعب بطريقته.

وقال الصربي الشهير بـ ميتشو، أثناء نقاش على تويتر، حول الأخطاء التحكيمية في دوري أبطال إفريقيا وميل البطولة لفرق الشمال وخاصة المغرب: "معي، لأول مرة في 110 عام فاز الزمالك بكأس مصر دون تلقي هدف، وقدمت أفضل مهاجم في مصر مصطفى محمد".

وأكمل "أعدت الزمالك لدوري أبطال إفريقيا. الفريق مازال يلعب بطريقتي، اللاعبون والمشجعون يشهدون على ذلك".

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ويدرب ميتشو حاليا منتخب زامبيا.

وتولى ميتشو قيادة الزمالك في 12 مباراة في كل البطولات فاز في سبع مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر أربعة، حيث خلف كريستيان جروس في تدريب الفريق.

وفاز ميتشو بكأس مصر مع الزمالك، ولكنه ترك الفريق في مأزق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ولكن باتريس كارتيرون خليفته استطاع التأهل بالفريق لدور الثمانية، في النسخة التي خسرها الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو في النهائي ضد الأهلي.

ميتشو الزمالك
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