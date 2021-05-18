ميتشو: الزمالك مازال يلعب بطريقتي.. اللاعبون والمشجعون يشهدون بذلك

يرى ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني السابق للزمالك، أن الفريق مازال يلعب بطريقته.

وقال الصربي الشهير بـ ميتشو، أثناء نقاش على تويتر، حول الأخطاء التحكيمية في دوري أبطال إفريقيا وميل البطولة لفرق الشمال وخاصة المغرب: "معي، لأول مرة في 110 عام فاز الزمالك بكأس مصر دون تلقي هدف، وقدمت أفضل مهاجم في مصر مصطفى محمد".

وأكمل "أعدت الزمالك لدوري أبطال إفريقيا. الفريق مازال يلعب بطريقتي، اللاعبون والمشجعون يشهدون على ذلك".

By 1st time in 110yrs of ZAMALEK winning EGYPTIAN CUP without conceding goal,creating best striker of Egypt Mohamed Mustafa,returning ZAMALEK after 3yrs to CAF Champions league iam extra RELEVANT as team still plays under my technical protocols. Have Players&supporters witnessing — MICHOcoach-WOLF OF SERBIA (@michocoach) May 18, 2021

ويدرب ميتشو حاليا منتخب زامبيا.

وتولى ميتشو قيادة الزمالك في 12 مباراة في كل البطولات فاز في سبع مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر أربعة، حيث خلف كريستيان جروس في تدريب الفريق.

وفاز ميتشو بكأس مصر مع الزمالك، ولكنه ترك الفريق في مأزق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ولكن باتريس كارتيرون خليفته استطاع التأهل بالفريق لدور الثمانية، في النسخة التي خسرها الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو في النهائي ضد الأهلي.