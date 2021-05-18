مرتديا قميص ساسولو.. القبض على والد مهاجم جنوى لتحطيمه سيارات في نادي روما

ألقت السلطات الإيطالية القبض على والد اللاعب جانليوكا سكاماكا مهاجم نادي جنوى بعد دخوله لمقر تدريبات نادي روما وتحطيم 4 أو 5 سيارات.

ذكرت صحيفة "إل ماسيجارو" الإيطالية أن شخصا يرتدي قميص نادي ساسولو اقتحم تريجوريا (مقر تدريبات روما) وحطّم بعض السيارات في ساحة الانتظار بعصا حديدية.

وأضاف التقرير أن أحد السيارات التي تعرضت للتحطم كانت للمدير الرياضي تياجو بينتو.

ووصلت الشرطة بعد عدة دقائق للقبض على الرجل الذي تبين أنه والد مهاجم جنوى الحالي.

ولم يتضح بعد سبب اعتداء والد اللاعب على السيارات الموجودة.

ولعب سكاماكا مهاجم منتخب إيطاليا للشباب في صفوف روما بين عام 2012 و2015 بعد الانتقال من لاتسيو.

ولعب سكاماكا لاحقا لنادي إيندهوفن الهولندي ثم ساسولو الإيطالي، ويقضى الموسم الحالي معارا لصفوف جنوى.

المهاجم البالغ 22 عاما شارك الموسم الحالي في 29 مباراة مع جنوى وسجل 12 هدفا وصنع 2.

كما خاض مباراتين بقميص إيطاليا تحت 21 عاما في بطولة أوروبا في مارس الماضي وسجل هدفا في شباك التشيك وطُرد في مواجهة إسبانيا.