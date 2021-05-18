عضو تنفيذية الزمالك: شركات الكرة تأخرت 4 سنوات لعدم احترافية إدارات الأندية

قال حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك إن تدشين شركات كرة القدم تأخر 4 سنوات، معللا ذلك بسوء إدارة الأندية.

وأعلن الزمالك يوم الإثنين تأسيس شركة منفصلة لإدارة كرة القدم في النادي وسبقه الأهلي بالإعلان يوم الأحد.

وصرح السمري لقناة أون تايم سبورتس "خطوة تأسيس شركة لكرة القدم متأخرة لكل أندية مصر منذ 2017 لأن القانون سمح للاستثمار والشركات المساهمة، لكن لم يتحرك أي ناد لتأسيس شركة على مدار السنوات الأربع الماضية".

وواصل "من وجهة نظري الأمور تدار بالهواية وليس الاحتراف، أتحدث عن كل الأندية. الإدارة ما زالت تقليدية،

جميع الأندية بما فيها الأهلي والزمالك، دائما تعاني ميزانياتها من عجز، ما يعني أن الإدارة ليست حديثة ولا تدعو للاستثمار وتعظيم الموارد، هذه نقطة. النقطة الأكبر التي لا تصل للكثيرين، أن شركة كرة القدم مطلب أساسي من متطلبات الاحتراف الرياضي، وميزانية هذه الشركة مستقلة ومجلس الإدارة مستقل تماما عن مجلس إدارة الأندية، وإيراداتها لا تفوق مصروفاتها، هذا ما يطبق في أوروبا وكذلك الخليج اعتبارا من موسم 2007-2008 وقد شاركت في تجارب عديدة هناك".

وتعقيبا على إعلان الزمالك لتأسيس شركته بعد الأهلي، قال السمري:"منذ تعيين اللجنة (المسيرة للزمالك) في 29 نوفمبر ندرس الملف اقتصاديا وماليا بشكل متخصص، ولكن اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية، لابد أن تأخذ موافقة الجمعيات العمومية. وبقرار من رئيس الوزراء بصفته رئيس لجنة الأزمات بشأن فيروس كورونا، تم تأجيل كل الجمعيات العمومية على مستوى كافة الهيئات لما بعد شهر يونيو، بالتالي تحدثنا مع وزير الرياضة، وتشجع جدا، وما عطلنا تأجيل الجمعيات العمومية".

واستمر "اتفقنا مع كيانات اقتصادية في مصر مثل البنوك. الكل متأخر، الأهلي بادر بالشكل، لم يؤسس الشركة بل أعلن عن الإنشاء ووضع الهيكل التنظيمي، لم يتخذ كافة الإجراءات. بشكل عام، لا يفرق من بدأ أولا، لأن الأمر يصب في مصلحة الكرة المصرية. كنت مرشحا ضمن قائمة أحمد سليمان في انتخابات الزمالك نوفمبر 2017، وكانت شركة كرة القدم ضمن بنود برنامجنا الانتخابي، ولكن لم يحالفنا التوفيق في الانتخابات، وإلا لكنا تحركنا في هذا الملف. لم يطرح أسماء لتولي مسؤولية الشركة، سنتخذ إجراءاتنا في سرية ثم سنعلن كل شيء".

وفي سياق آخر، أعلن الزمالك التعاقد مع هيئة الإنتاج الحربي لبناء استاد وفرع للنادي في مدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد الزمالك لملاقاة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في الجولة 23 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ48 نقطة بفارق سبع نقاط عن وصيفه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات مؤجلة.