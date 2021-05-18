يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 13:27

كتب : FilGoal

شعار يوفنتوس على جدران مبنى النادي

أزاح نادي يوفنتوس الستار يوم الثلاثاء عن قميصه الأساسي الجديد لموسم 2022/2021.

القميص يأتي استمرارا للتعاون بين النادي وشركة أديداس الألمانية.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "جذورنا وبيتنا ونظرتنا إلى المستقبل، يعد كل هذا جزء من قميص يوفنتوس الأساسي الجديد 2022/2021 الذي تم الكشف عنه اليوم ويحتفل بمرور 10 سنوات على استاد أليانز".

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وأضاف البيان "تم تصميم القميص الجديد اعتمادا على الجماليات الكلاسيكية للنادي، مع إعادة النظر في تنفيذها بأسلوب حديث مستوحى من استاد أليانز، الذي أصبح بيتنا منذ عام 2011".

وتابع البيان "يحتفي القميص باللاعبين المبدعين الذين صنعوا تاريخ يوفنتوس، وبالجماهير أيضًا التي لعبت دورًا أساسيًا في جعل ملعب أليانز الرمز الذي عليه اليوم من خلال دمج النجمة والتصميم الخماسي لممشى المشاهير الأسطوري في نسيج القميص".

وقالت فرانشيسكا فينتوريني مصممة شركة أديداس حسب موقع يوفنتوس: "كان من المهم بالنسبة لنا الاحتفال بالذكرى العاشرة لاستاد أليانز بهذا القميص، لأننا نعرف مدى أهمية ذلك بالنسبة للجماهير، ويسمح لنا دمج نجوم ممشى المشاهير بالتواصل مع جميع الأشخاص المرتبطين بالنادي".

صُنع القميص الرسمي الجديد أيضًا من PRIMEGREEN، وهي سلسلة من المواد المعاد تدويرها عالية الأداء والتي تضع الاستدامة في قلب الابتكار. تم تصميم القميص بتقنية HEAT.RDY - KEEP COOL الجديدة التي تحافظ على جفاف اللاعبين طوال المباراة من خلال تحسين التنظيم الحراري.

سيرتدي يوفنتوس القميص الجديد لأول مرة في مباراة مهمة وهي نهائي كأس إيطاليا في 19 مايو ثم في آخر مباريات الدوري للرجال والسيدات هذا الموسم (أمام بولونيا وإنتر على الترتيب).

يوفنتوس
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