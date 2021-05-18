أحمد سامي: مصطفى فتحي ظُلم.. وناصر ماهر سينضم لـ سموحة لو ترك الأهلي

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 13:15

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - سموحة - بيراميدز

يرى أحمد سامي مدرب سموحة أن مصطفى فتحي نجم الفريق لم يحصل على فرصة منصفة في الزمالك، الذي يلعب معارا منه إلى الأول حتى نهاية الموسم الجاري.

ناصر ماهر

النادي : الأهلي

مصطفى فتحي

النادي : سموحة

سموحة

وأشاد سامي بناصر ماهر لاعب الأهلي، معتقدا أنه سيعود إلى سموحة لو قرر الرحيل عن ناديه.

وقال سامي عبر قناة الحدث اليوم:"مصطفى فتحي لم يحصل على الفرصة، كان مظلوما، الأهلي والزمالك لا يصبران على اللاعبين بسبب وفرة العناصر لديهما".

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وواصل "مصطفى لاعب رائع ولاعب منتخبات، نوعيته قليلة في مصر، من يمتلكون المهارة العالية".

وعن ناصر ماهر أوضح "لاعب رائع، لست لديه مشكلة، كل ما في الأمر أن النجوم كثيرون في الأهلي والزمالك".

وأتم "لو رحل عن الأهلي سينضم إلى سموحة".

وتألق الجناح مصطفى فتحي (27 عاما) منذ انضمامه لسموحة في يناير الماضي وسجل 6 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

بينما شارك صانع الألعاب ناصر ماهر (24 عاما) لمدة 168 دقيقة في الموسم الحالي من الدوري مع الأهلي.

ولعب ناصر في سموحة موسم 2017-2018 و2019-2020.

مصطفى فتحي ناصر ماهر
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