تقارير إيطالية: تأثير دومينو منتظر في ريال مدريد ويوفنتوس والضحية بيرلو

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 12:34

كتب : FilGoal

أليجري - يوفنتوس

يبدو أن القيادتين الفنيتين لريال مدريد ويوفنتوس، على وشك التعرض لتأثير دومينو وأحداث متلاحقة ستغير شكل العملاقين الأوروبيين.

جريدة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قالت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ورغم التقارير الإسبانية التي وضعت راؤول جونزاليس كالمرشح الأبرز لخلافة زين الدين زيدان في قيادة الميرينجي، قدم عرضا لـ ماسيميليانو أليجري ليقود الفريق لموسمين، مع موسم إضافي حال النجاح، مع راتب 10 مليون يورو في الموسم.

أليجري الذي لم يدرب فريقا منذ رحيله عن يوفنتوس قبل 3 مواسم، كان المرشح الأبرز لخلافة أندريا بيرلو في يوفنتوس بعد موسم كارثي، ولكن كورييري ديللو سبورت كان لديها نظرية أخرى..

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الجريدة الإيطالية قالت إن يوفنتوس ينتظر ردا من زيدان، لتدريب الفريق الذي شهد انفجار موهبته كلاعب أسطوري قبل انتقاله التاريخي إلى ريال مدريد.

ولا ينوي زيدان، بحسب كورييري، الرد على يوفنتوس، قبل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن مدريد، وهو الأمر الذي لن يحدث بأي حال من الأحوال قبل مواجهة فياريال في الجولة الأخيرة من الليجا، والتي ينتظر فيها تعثر أتليتكو مدريد أمام بلد الوليد للتتويج بالدوري للموسم الثاني على التوالي.

ولمّح زيدان بشكل متحفظ إلى إمكانية رحيله خلال المؤتمر الصحفي صباح السبت، إذا قال: "أحيانا يكون التغيير ضروريًا".

وللمفارقة، فإن آخر مباراة لـ زيدان الدين زيدان كلاعب مع ريال مدريد عام 2006 كانت في مواجهة فياريال أيضا.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بشهر مارس 2019 خلفا لـ سانتياجو سولاري، وقاده للفوز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

وخسر ريال مدريد السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

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