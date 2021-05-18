ليكيب تفجرها: بنزيمة قد يكون ضمن قائمة فرنسا لـ يورو 2020.. والمخضرم يثير الشكوك

يبدو أن إحدى أكبر حالات الخصومة بين لاعب ومنتخب بلاده، على وشك الانتهاء، هل ينضم كريم بنزيمة لمنتخب فرنسا في يورو 2020؟

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد فرنسا

"ليكيب" قالت اليوم الثلاثاء، إن فكرة انضمام نجم ريال مدريد لقائمة الديوك أبطال العالم في يورو 2020، والتي سيعلنها ديدييه ديشامب مساء اليوم "ليست مستبعدة".

وفي المقابل، لم يتوان بنزيمة عن زيادة الشكوك، حيث أضاف أنه لاعب لمنتخب فرنسا، في تعريفه على موقع "تويتر".

ولم ينضم بنزيمة لمنتخب فرنسا منذ 2015، والسبب ليس فنيا..

قضية ابتزاز

وتعود القضية لعام 2015، حيث اتهمت المحكمة بنزيمة، بمحاولة ابتزاز زميله ماثيو فالبوينا بشريط جنسي.

وبحسب المدعي العام في فرنسا يشتبه في أن بنزيمة حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

وأوضحت جريدة لو فيجارو، أن بنزيمة مهدد بالسجن 5 سنوات، وغرامة 75 ألف يورو، في قضية ابتزاز زميله السابق.

وكانت قضية استبعاد بنزيمة دائما مثار جدل كبير في فرنسا، لتذهب بعض التفسيرات لتفرقة ضد اللاعب ذو الأصول الجزائرية في ظل عدم ثبات الاتهام عليه.

صاحب الـ 33 عاما، ورغم قصر مدة لعبه للديوك، سجل 27 هدفا في 81 مباراة مع فرنسا.

وسجل بنزيمة 31 هدفا في موسم رائع مع ريال مدريد.

وتقع فرنسا في مجموعة نارية في البطولة، مع البرتغال وألمانيا والمجر.