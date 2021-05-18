حوار – إبراهيم عبد الله: هذا سبب فشل التعاقد مع كوبر.. والزمالك بطل الدوري رغما عن اتحاد الكرة

ما هو سبب فشل تعاقد الزمالك مع هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لتدريب الفريق خلفا لجايمي باتشيكو؟ إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للنادي الأبيض يجيب.

وتحدث إبراهيم عبد الله عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "باتريس كارتيرون لم يكن الخيار الأول لنا بل كان هيكتور كوبر".

وواصل "ولكنه أخبر محمود فايز مدرب المنتخب السابق رفضه العرض بسبب كورونا ولا يريد العمل في مكان بشكل يومي في تلك الفترة".

وعن مقدار ما ينفقه الزمالك وراتب فريق الكرة قال: "الزمالك ينفق أكثر من مليار و300 مليون جنيه سنويا، ورواتب فريق الكرة في الزمالك تصل لـ600 مليون جنيه".

وأكمل "الرئيس السيسي مهتم بالرياضة وقال نريد 1000 محترف بالخارج ونحن في الزمالك نعمل على تلك الخطة لنساهم فيها نريد أن نكون مثل البرازيل المحترفين يساهمون في الدخل القومي بنسبة 28 لـ30%".

وعن رأيه في اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قال: "مظلومة، فهي قامت بالكثير من الإنجازات ولكننا لأننا لسنا رجال الانتخابات لا يتحدث أحد عما نفعله".

وأكمل "تقييمي لعمل اللجنة هو 10 من 10".

وانتقل إبراهيم عبد الله للحديث عن شيكابالا قائلا: "شيكابالا القائد التاريخي للزمالك ولم يتقاض أي مليم من الزمالك منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى بعد تجديد تعاقده لم يحصل على أي شيك، قال لي أنا لست مهتما بنفسي بل اصرف المستحقات لكل الفريق".

وأكمل "كذلك محمود عبد الرحيم "جنش" أعاد الشيك الخاص به لمقدم التعاقد بسبب الأزمة المالية التي كان يمر بها الزمالك".

"الزمالك بطل الدوري"

وبسؤاله عن رأيه في التحكيم قال: "الزمالك هو أكثر من تضرر من أخطاء الحكام البشرية منذ قديم الأزل، هل أحسب لكم كم دوري خسرناه بسبب أخطاء الحكام؟ ومع ذلك كنا نساند الحكام دائما".

وعمن يكون بطل الدوري الموسم الجاري أجاب بحسم "الدوري الموسم الجاري للزمالك، شاء من شاء وأبي من أبى، حتى لو أراد اتحاد الكرة غير ذلك".

وشدد "الدوري للزمالك بلا منازع وذلك بسبب ثقتي الكبيرة في اللاعبين، فريق يضم شيكابالا وبنشرقي وساسي وطارق حامد ومحمد عواد وجنش سيتوج باللقب".

وتابع "الجهاز الفني يقول للاعبين وهذا الأمر اعتدنا عليه في فريق كرة اليد سابقا لهذا كنا نفوز دائما، العبوا ضد الخصم وضد الحكم لأن الحكم ليس معك، وبسبب ذلك لم يعترض أي لاعب على قرارات الحكام".

وأردف "الحكام يتعمدون إهدار الوقت في مباريات الزمالك، أتحدى إن كان أي شوط للزمالك الوقت الفعلي فيه للعب أكثر من 30 دقيقة".

وعن كون الزمالك أكثر من حصل على ركلات الجزاء في الدوري الموسم الجاري قال: "الزمالك أكثر من حصل على ركلات الجزاء في الدوري بسبب تقنية الفيديو التي كان يريد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة إلغائها".

وعن رأيه في الأداء التحكيمي للقمة قال: "لست راضيا عن لقاء الأهلي والزمالك تحكيميا".

تجديد التعاقدات

وعن تجديد التعاقدات قال: "نريد التجديد لعبد الله جمعة ومصطفى فتحي".

أما عن أحمد سيد "زيزو" صمت قليلا وقال: "نريد بقائه".

وبسؤاله هل وقع زيزو لناد آخر أجاب "أسمع ولكن لا يوجد أي دليل، وهناك الكثير من الشائعات، ولكنه أدى المباراة السابقة بشكل جيد ولاعب مخلص ولا أعتقد أنه وقع لناد آخر فهو لاعب محترف وملتزم بتعاقده مع الزمالك".

أما عن رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري قال: "نريد عودته الموسم المقبل والمجلس السابق للزمالك لم يوثق تعاقده ويحق له الانتقال لأي ناد مجانا في شهر يناير المقبل ولكن سنعمل على عدم حدوث ذلك".