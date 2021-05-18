الزمالك: تأسيس شركة كرة القدم من قبل إعلان الأهلي قراره.. رأس المال سيصل إلى 2 مليار جنيه

يتوقع عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن يصل رأس مال شركة كرة القدم إلى 2 مليار جنيه مصري.

وأعلن الزمالك رسميا عن تأسيس شركة كرة القدم وبدأ الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة لتولي ملف كرة القدم.

وقال الدردير عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اجتماع مجلس الإدارة أسفر عن الموافقة على إنشاء شركة كرة القدم خلال الفترة المقبلة".

وأوضح "ستطرح هذه الشركة في البورصة المصرية وستكون بداية الشركة بنسبة 98% لنادي الزمالك و1% لصندوق العاملين بالنادي و1% لأحد البنوك الكبرى وبعد تقييم ذلك ستختلف النسب المئوية".

وكشف الدردير"لن تقل حصة نادي الزمالك في كل الأحوال عن 51%، والمتوقع لهذه الشركة أن يصل رأس مالها إلى 2 مليار جنيه مصري".

وشدد المتحدث الرسمي لنادي الزمالك "فكرة تأسيس شركة كرة القدم منذ 3 أشهر وهذا من قبل إعلان النادي الأهلي قراره".

واختتم تصريحاته "هناك إجراءات تمت في وزارة الرياضة الفترة الماضية".