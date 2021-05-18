قائمة إيطاليا – غياب جورجينيو واختيار 33 لاعبا ليورو 2020

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 00:18

كتب : FilGoal

لاعبو إيطاليا يحتفلون بهدف بيراردي في بولندا

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا عن القائمة المبدئية للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2020".

واختار مانشيني 33 لاعبا للانضمام للقائمة المبدئية، على أن يتم تقليصها لـ26 لاعبا قبل بداية البطولة.

ولم تضمن القائمة الثنائي: إيمرسون بالميري وجورجينيو، بسبب استعدادهما لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي ضد مانشستر سيتي يوم 29 مايو المقبل.

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وشهدت القائمة تواجد لورينزو إنسيني نجم نابولي وأندريا بيلوتي هداف تورينيو ونيكولا باريلا لاعب وسط إنتر.

وتلعب إيطاليا في المجموعة الأولى مع منتخبات: تركيا وويلز وسويسرا.

وجاءت قائمة إيطاليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسيو كراجنو (كالياري) – جيانلويجي دوناروما (ميلان) – أليكس ميريت (نابولي) – سالفاتوري سيريجو (تورينو).

الدفاع: فرانشيسكو أتشريبي – مانويل لاتزاري (لاتسيو) – أليساندرو باستوني (إنتر) – كريستيانو بيراجي (فيورنتينا) – ليوناردو بونوتشي – جيورجيو كيلليني (يوفنتوس) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – رافائيل تولوي ( أتالانتا) – جيانلوكا مانسيني – ليوناردو سبينازولا (روما) – أليساندرو فلورينزي (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: نيكولا باريلا – ستيفانو سينسي (إنتر) – جايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا) – بريان كريستانتي – لورينزو بيليجريني (روما) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) – مانويل لوكاتيلي (ساسولو) – ماتيو بيسينا (أتالانتا).

خط الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو) – دومينكو بيراردي – جياكومو راسبادوري (ساسولو) – فيدريكو بيرنارديسكي – فيدريكو كييزا (يوفنتوس) – فيتشينزو جريفو (فرايبورج) – تشيرو إيموبيلي – ماتيو بوليتانو (لاتسيو) – لورينزو إنسيني (نابولي) – مويس كين (باريس سان جيرمان)

وتقام فعاليات البطولة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو.

منتخب إيطاليا بطولة أوروبا 2020 روبيرتو مانشيني
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