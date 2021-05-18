مجاهد: لم نجد تظلم الزمالك على عقوبة إمام عاشور.. ويجب تسديد الغرامة

قال أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة إنه لم يتم إيجاد أي مستند يفيد تظلم الزمالك على عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد قررت في وقت سابق، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك و5 لاعبين آخرين من مواليد 1999 لـ12 مباراة بسبب فيديو لهم يرددون هتافات مسيئة لبعض رموز الأهلي بعد قمة دوري مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك.

وتحدث مجاهد عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "إمام عاشور قضى 9 مباريات والعقوبة قاربت على الانتهاء".

وتابع "أما الخمسة لاعبين الآخرين فعقوبتهم انتهت وعلى الزمالك تسديد الغرامة المالية ليستطيعون المشاركة في المباريات مباشرة".

وأردف "لا أريد التسبب في أي حرج، لكنني أؤكد أننا لم نجد أي صورة لتظلم الزمالك على عقوبة إمام عاشور داخل اتحاد الكرة".

وواصل "إمام في ختام عقوبته وأتمنى كما كان الزمالك حريصا في الدفاع عن لاعبه أن يدفع الغرامة كي يستطيع المشاركة مباشرة فور نهاية الإيقاف".

وعن الغرامات الموقعة على الأندية بسبب هتافات الجماهير المسيئة في المباريات قال: "الأندية تتحمل مسؤولية الجمهور الذي يحضر حاليا".

وأتم مجاهد "في السابق كان الآلاف يحضرون المباريات ولا نستطيع تحديد كل شيء والنادي كان يتم معاقبته، لكن الآن النادي هو المسؤول عن كتابة كشوف الحاضرين للمباريات وهو من اختارهم لذا عليهم تحمل المسؤولية".