مجاهد: الحصول على لقاح كورونا شرط لحضور المباريات.. ولن أترشح في انتخابات اتحاد الكرة

قال أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة إنه بصدد إعداد مشروع لعرضه على الجهات المختصة ليسمح بحضور الجماهير بداية من شهر يوليو المقبل لمباريات الموسم الجاري.

وتحدث مجاهد عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أعد مشروعا لعرضه على الجهات المختصة يقتضي بحضور الجماهير بداية من شهر يوليو المقبل وفقا للسعة المحددة لكل ملعب".

وأضاف "على سبيل المثال ألف متفرج في ملعب غزل المحلة تختلف طريقة توزيعهم والعدد عن ملعب آخر".

وأكمل "سيكون الحصول على لقاح فيروس كورونا شرط أساسي لحضور المباريات كذلك ومن أجل تشجيع الناس في الحصول عليه بشكل عام".

وتابع "حال الموافقة على المشروع سنبدأ في تنفيذ الإجراءات على الفور".

وعن انتخابات اتحاد الكرة قال: "ستقام العام الجاري وستديرها اللجنة الثلاثية الحالية المكلفة بإدارة اتحاد الرة إلا لو ارتأى الاتحاد الدولي لكرة القدم شيئا آخر".

وبسؤاله هي ينوي الترشح للانتخابات أجاب "مع قدوم موعدها سأكون أتممت مهمتي وأديت رسالتي والناس لهم الحكم في الفترة وهي لها ما لها وعليها ما عليها".

وأتم "ليس صحيحا أن أقول للناس انتخبوني وأنا داخل المجلس، الانتخابات لها نظام آخر وبشكل عام لن أخوض السباق".