الزمالك يعلن تأسيس شركة كرة القدم

الإثنين، 17 مايو 2021 - 23:25

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

أعلن الزمالك اليوم الإثنين موافقة مجلس الإدارة المكلف بإدارة النادي في اجتماعه على تأسيس شركة كرة القدم في الفترة المقبلة.

وحسبما أوضح موقع الزمالك الرسمي فإنه تقرر تأسيس الشركة وفقا لقانون الرياضة وتحديد رأس مالها المبدئي، وتشكيل مجلسها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة بحضور عماد عبد العزيز رئيس النادي وهشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة وسامي صبحي أمين الصندوق.

أخبار متعلقة
الشناوي وديانج في فريق الأسبوع لذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا مدرب صنداونز: الأهلي ليس جيدا في الدفاع.. لن يصمدوا لو هاجموا لـ90 دقيقة كريم شحاتة مديرا رياضيا لفريق البنك الأهلي

وأشار بيان الزمالك إلى أن مجلس إدارة النادي يتحرك في كافة الملفات وخاصة في قطاع كرة القدم.

وفي السياق ذاته أعلن مجلس إدارة الزمالك اعتماده التعاقد مع الإنتاج الحربي لبناء فرع النادي في السادس من أكتوبر والاستاد.

من جهة أخرى يستعد الزمالك لملاقاة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في الجولة 23 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ48 نقطة بفارق سبع نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات أقل.

الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: تأسيس شركة كرة القدم من قبل إعلان الأهلي قراره.. رأس المال سيصل إلى 2 مليار جنيه 11 دقيقة | الدوري المصري
قائمة إيطاليا – غياب جورجينيو واختيار 33 لاعبا ليورو 2020 14 دقيقة | أوروبا
مجاهد: لم نجد تظلم الزمالك على عقوبة إمام عاشور.. ويجب تسديد الغرامة 25 دقيقة | مصر
هل العودة اقتربت؟ سوانزي سيتي يفوز على بارنسلي في الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مجاهد: الحصول على لقاح كورونا شرط لحضور المباريات.. ولن أترشح في انتخابات اتحاد الكرة 38 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تأسيس شركة كرة القدم ساعة | الدوري المصري
تقرير: ميندي لن ينضم لقائمة فرنسا في يورو 2020 ساعة | أوروبا
الشناوي وديانج في فريق الأسبوع لذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك