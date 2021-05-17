الزمالك يعلن تأسيس شركة كرة القدم

أعلن الزمالك اليوم الإثنين موافقة مجلس الإدارة المكلف بإدارة النادي في اجتماعه على تأسيس شركة كرة القدم في الفترة المقبلة.

وحسبما أوضح موقع الزمالك الرسمي فإنه تقرر تأسيس الشركة وفقا لقانون الرياضة وتحديد رأس مالها المبدئي، وتشكيل مجلسها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة بحضور عماد عبد العزيز رئيس النادي وهشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة وسامي صبحي أمين الصندوق.

وأشار بيان الزمالك إلى أن مجلس إدارة النادي يتحرك في كافة الملفات وخاصة في قطاع كرة القدم.

وفي السياق ذاته أعلن مجلس إدارة الزمالك اعتماده التعاقد مع الإنتاج الحربي لبناء فرع النادي في السادس من أكتوبر والاستاد.

من جهة أخرى يستعد الزمالك لملاقاة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في الجولة 23 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ48 نقطة بفارق سبع نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات أقل.