داركسلر يجدد تعاقده مع سان جيرمان

الإثنين، 17 مايو 2021 - 23:13

كتب : FilGoal

يوليان دراكسلر

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تجديد تعاقد الألماني يوليان دراكسلر صانع ألعاب الفريق.

جوليان دراكسلر

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وجدد دراكسلر عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024 بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للفريق الفرنسي.

وانتقل داركسلر للفريق الفرنسي عام 2017 قادما من فولفسبورج.

ولعب داركسلر (27 عاما) مع باريس سان جيرمان 174 مباراة وسجل فيها 24 هدفا وصنع 39 خلال كل المسابقات.

وفاز داركسلر بلقب الدوري الفرنسي 3 مرات وكأس فرنسا 3 مرات و3 بطولات لكأس الرابطة و4 بطولات لكأس السوبر الفرنسي.

وشارك دراكسلر في 34 مباراة في الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وصنع 7.

يوليان دراكسلر باريس سان جيرمان
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