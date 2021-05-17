كريم شحاتة مديرا رياضيا لفريق البنك الأهلي

الإثنين، 17 مايو 2021 - 23:00

كتب : رضا السنباطي

البنك الأهلي - الإسماعيلي

أعلن نادي البنك الأهلي تعيين كريم حسن شحاتة مديرا رياضيا لفريق كرة القدم.

وكان كريم شحاتة قد اعتذر منذ أيام عن عدم الاستمرار في عمله بنادي النجوم كمدير للكرة.

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

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ويملك البنك الأهلي 18 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق وينافس على دائرة الهبوط.

وسقط البنك الأهلي في أخر جولتين في الدوري أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويلعب البنك الأهلي مباراته المقبلة أمام فريق سموحة يوم 26من شهر مايو الجاري.

وحقق البنك الأهلي الفوز في 3 مباريات فقط هذا الموسم في الدوري بينما خسر 10 مرات وتعادل في تسع مباريات.

البنك الأهلي الدوري المصري كريم حسن شحاتة
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