بسبب اليورو.. ماركا: راحة مبكرة لبيدري من برشلونة

قرر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة إراحة بيدري من مواجهة إيبار في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الإسباني بحسب صحيفة "ماركا".

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

ويأتي قرار كومان من أجل حصول بيدري على راحة إضافية من ضغط المباريات قبل انتهاء الموسم.

وأوضح تقرير الصحفية أن قرار حصول بيدري على راحة يأتي لكي يتجنب الإرهاق حال تم اختياره ضمن قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2020".

ففي حالة اختيار بيدري لقائمة المنتخب الإسباني، لن يحصل اللاعب على أي راحة.

وسبق للويس إنريكي المدير الفني لإسبانيا استدعاء بيدري لقائمة المنتخب في التوقف لدولي الأخير ليشارك ضد اليونان وجورجيا وكوسوفو.

ويعد بيدري (18 عاما) أحد أهم عناصر برشلونة في الموسم الحالي مع كومان.

وشارك بيدري في 52 مباراة مع برشلونة في الموسم الحالي في كل المسابقات وسجل 4 أهداف وصنع 6.

ليكون بيدري أكثر من شارك مع كومان في الموسم الحالي مع برشلونة.

وكان برشلونة قد خسر لقب الدوري الإسباني رسميا، بعد خسارته في الجولة 37 ضد سيلتا فيجو، لينحصر الصراع بين أتليتكو مدريد وريال مدريد على اللقب في الجولة الأخيرة.