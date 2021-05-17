كرة طائرة - تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري بلا هزيمة

توجت سيدات الأهلي للكرة الطائرة بلقب الدوري بدون هزيمة بعد ختام المسابقة.

ونجح الأهلي في التغلب على الصيد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة الختامية التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

وبذلك يتوج فريق الأهلي باللقب للمرة 26 على التوالي بعد هيمنة واضحة من سيدات الطائرة.

ولم يختتم موسم السيدات إذ تستأنف منافسات كأس مصر يوم الجمعة المقبل.

وحضر اللقاء محمود الخطيب رئيس النادي قبل مغادرته للسفر مع فريق القدم إلى جنوب إفريقيا.

بجانب حضور سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والعامري فاروق نائب مجلس إدارة الأهلي.

وكان الأهلي قد تقدم بالشوط الأول بنتيجة 25-21، قبل أن يعادل الصيد النتيجة بالشوط الثاني 25-22.

وحسمت سيدات الأهلي المباراة بالفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-23 و25-12.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة حمدي الصافي إراحة الثنائي فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي بسبب مشاركتهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو للطائرة الشاطئية.