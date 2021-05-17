محمد فضل: عرضنا بانون على كارتيرون في الأهلي لكنه فضل كوليبالي

الإثنين، 17 مايو 2021 - 21:09

كتب : FilGoal

بدر بانون قبل مباراة الزمالك والأهلي

كشف محمد فضل مسؤول التعاقدات السابق في النادي الأهلي عرض بدر بانون على باتريس كارتيرون لكنه فضل التعاقد مع ساليف كوليبالي.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان محمد فضل قد تولى مسؤولية التعاقدات في النادي الأهلي وقت تواجد باتريس كارتيرون.

وقال فضل عبر إذاعة نجوم إف إم: "عرضت بدر بانون مدافع الأهلي الحالي على كارتيرون وقت توليه المسؤولية".

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وكشف "كارتيرون وقتها رفض اللاعب في ذلك التوقيت رغم عرضنا عليه".

وأضاف فضل "وقتها طلب كارتيرون التعاقد مع ساليف كوليبالي والذي حدث بالفعل".

واختتم تصريحاته "دورنا هو تلبية رغبة المدير الفني، نعرض اللاعبين في المراكز التي يطلبها وهو صاحب القرار النهائي".

وانضم كوليبالي إلى الأهلي في صيف 2018 واستمر لمدة 6 أشهر فقط إذ رحل في يناير 2019.

بينما انضم بدر بانون إلى الأهلي قبل انطلاق الموسم الجاري وشارك في 26 مباراة.

ورغم مركزه كمدافع إلا أنه نجح في تسجيل 4 أهداف مع الفريق.

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