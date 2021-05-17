كرة يد - علي زين يمنح العربي كأس قطر للمرة الأولى في تاريخه

نجح علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد في قيادة العربي القطري للتتويج ببطولة كأس قطر للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب العربي على فريق الدحيل بالرميات الترجيحية بنتيجة 30-28.

وسجل علي زين الرمية الحاسمة في نهاية اللقاء ليهدي العربي اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

Qatar Handball Cup | CHAMPIONS🏆 Al Arabi SC 🏆🏆👏👏 FINAL SCORE Al Arabi SC 3⃣0⃣-2⃣8⃣ Al Duhail SC#QatarHandball @Qatarhandball @alarabi_club pic.twitter.com/hpUO5UcnHS — Alkass Digital (@alkassdigital) May 17, 2021

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل 26-26 بين الفريقين ليتم اللجوء للرميات الترجيحية.

وكان الدحيل قد توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة قبل أن يحقق العربي اللقب هذه المرة لأول مرة في تاريخه.

نجح علي زين في قيادة فريقه الشارقة الإماراتي للتتويج ببطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة في الإمارات.

وسجل علي زين هدفا قاتلا لفريق الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة يوم 29 أبريل الماضي ليتوج فريقه على حساب الجزيرة.