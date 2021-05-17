محمد حسن: لاعبو الإسماعيلي تعاهدوا على إعادة النادي لوضعه الطبيعي

أكد محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلي على أن لاعبي الفريق تعاهدوا على إعادة النادي لوضعه الطبيعي في الفترة المقبلة.

وقال محمد حسن في تصريحات صحفية: "الفريق يلعب لهدف واحد وهو الفوز في كل مباراة مهما كان المنافس".

وأضاف "نطبق تعليمات الجهاز الفني بالإضافة لتحلي اللاعبين بالروح القتالية التي تعد من أهم أسباب تحقيق النتائج الإيجابية".

وشرح حسن أسلوب لعب إيهاب جلال المدير الفني للفريق "نلعب بضغط سريع على الخصم لإرباكه وهي النقطة التي يؤكد عليها إيهاب جلال منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق".

وشدد "هذا ما صنع الفارق بالنسبة لنا في الفترة الأخيرة ووضعنا على الطريق الصحيح".

وأتم "جميع اللاعبين تعاهدوا على إعادة الإسماعيلي لوضعه الطبيعي في الدري لإسعاد جماهير الفريق العاشقة لفريقها".

وفاز الإسماعيلي في أخر 5 مباريات في الدوري المصري تحت قيادة إيهاب جلال.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في الدوري المصري برصيد 26 نقطة.