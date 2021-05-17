كرة سلة - أبرز أرقام لاعبي الزمالك أمام فيروفيارو

الإثنين، 17 مايو 2021 - 20:12

كتب : FilGoal

الزمالك ضد فيروفيارو - كرة سلة بطولة إفريقيا

نجح رجال الزمالك في التغلب على فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة 71-55 في افتتاح مباريات الأبيض في بطولة إفريقيا للأندية.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى تحت رعاية NBA وتُلعب المنافسات في رواندا.

وتألق والتر هودج محترف الزمالك وسجل 17 نقطة كأكثر مسجلي المباراة للنقاط.

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وكان أنس أسامة أكثر لاعبي الفريق لعبا في المباراة إذ شارك لمدة 29 دقيقة و7 ثواني.

وشارك من الزمالك أمام فيروفيارو 11 لاعبا طوال مباراة ولم ينجح فقط الثنائي عمر هشام ومهاب ياسر في تسجيل أي نقاط.

وخاض الرباعي المحترف والتر هودج وتشينميلو إلونو ومايكل فاكوندي وسولو دياباتي اللقاء بجانب مشاركة أنس أسامة ومصطفى كيجو وإسلام سالم وأحمد ياسر وعمر هشام وأحمد حاتم ومهاب ياسر.

وجاء والتر هودج على قمة لاعبي الزمالك في مباراة اليوم بتسجيل 17 نقطة ونجح في تسجيل ثلاثيتين و8 متابعات و6 صناعة خلال 28 دقيقة و44 ثانية شارك بهم.

وجاء في المركز الثاني الأمريكي فاكوندي بتسجيل 11 نقطة بينهم ثلاثية و10 متابعات خلال 21 دقيقة و47 ثانية.

وتألق أنس أسامة بتسجيل 8 نقاط و10 متابعات و4 صناعة و5 اعتراض للكرة في 29 دقيقة و7 ثواني.

وكان إسلام سالم من أبرز لاعبي الزمالك اليوم أيضا بتسجيل 8 نقاط بينهم ثلاثيتين في 25 دقيقة و33 ثانية، بينما سجل أحمد ياسر 8 نقاط بينهم ثلاثية خلال 17 دقيقة 36 ثانية.

وسجل النيجيري إلونو 6 نقاط و7 متابعات في 12 دقيقة شارك بها بينما الإيفواري دياباتي سجل 3 نقاط ومتابعة واحدة في 15 دقيقة و25 ثانية.

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