في الدرجة الثانية – التعادلات تُشعل مجموعة القاهرة

الإثنين، 17 مايو 2021 - 20:01

كتب : رضا السنباطي

طنطا - القناة

أُقيمت اليوم الإثنين مباريات الجولة ٢٢ لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وتعادل المتصدر بورتو السويس مع النصر بهدفين لكل فريق، سجل لبورتو حسين البدري ومحمود حرشة وسجل للنصر ميدو العطار وأحمد كالوشا.

ليستمر بورتو في الصدارة برصيد 36 نقطة ويرتفع رصيد النصر إلى 26 نقطة.

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وفي قمة المربع الذهبي تعادل الترسانة مع الداخلية بهدف لكل فريق، سجل إيهاب فؤاد للترسانة وتعادل أحمد بحبح للداخلية.

ليرتفع رصيد الترسانة إلى 35 نقطة في المركز الثاني ويصل الداخلية للنقطة 35 في المركز الثالث.

وانتصر القناة خارج ملعبه على طنطا بهدفين دون رد سجلهما وحيد محسن وعلي شوقي ليرتفع رصيد الفريق إلى 34 نقطة في المركز الرابع.

وفاز منتخب السويس على المريخ بهدف محمد كريسبو ليرتفع رصيد الفريق لـ33 نقطة في المركز الخامس.

وتغلب بتروجت على زد بهدفين دون رد سجلهما إسلام هشام وعبد الرحمن البانوبي ليرتفع رصيد الفريق لـ30 نقطة في المركز السابع ويتراجع زد للمركز الـ12.

وانتصر السكة الحديد على جمهورية شبين بهدف دون رد سجله محمد ناجح ليرتفع رصيده للنقطة 28 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل النجوم مع سرس الليان دون أهداف وتأجلت مباراة الزرقا مع كوكاكولا لتقام يوم 31 مايو.

وفي مجموعة الصعيد اكتسح الفيوم ضيفه طهطا بستة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد الفيوم إلى 28 نقطة.

الترسانة زد بورتو السويس الداخلية
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