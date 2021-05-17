سجل سيئ لأتليتكو ومتفاوت لـ ريال مدريد.. ماذا تقول الأرقام قبل جولة الحسم في الدوري الإسباني

خلال آخر 90 دقيقة من الموسم سيحسم لقب الدوري الإسباني، فأين سيستقر في العاصمة مدريد؟ لأتليتكو أم ريال مدريد.

أتليتكو مدريد يتصدر المسابقة برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 81، قبل جولة واحدة من النهاية.

وسيحل أتليتكو مدريد ضيفا على بلد الوليد، بينما يستضيف ريال مدريد نظيره فياريال، يوم السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري.

انتصار أتليتكو مدريد خارج ملعبه يضمن له اللقب مباشرة دون النظر لنتيجة مباراة جاره المدريدي.

أما ريال مدريد فيحتاج للفوز على ملعبه ضد فياريال، مع خسارة أو تعادل أتليتكو للظفر بلقب الدوري، حيث يتفوق الملكي في المواجهات المباشرة مع أتليتكو وهو ما يعطيه الأفضلية حال التساوي في النقاط.

فما الذي تقوله الأرقام قبل هذه الجولة؟

سجل سيئ لأتليتكو

لا يحظى أتليتكو مدريد بسجل جيد في المباريات الأخيرة خارج ملعبه.

خلال آخر 6 مباريات لأتليتكو مدريد خارج ملعبه، جمع الفريق 6 نقاط فقط من أصل 18، وهو رقم يوضح لماذا قلص ريال مدريد –وبرشلونة قبل خروجه من السباق- الفارق مع كتيبة دييجو سيميوني.

في المباريات الـ6، خسر أتليتكو مرتين، وتعادل 3 ولم ينتصر إلا على إلتشي.

وحتى تلك المباراة كاد أن يحصل منها على نقطة لولا إهدار فيدل تشافيس لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

لكن تراجع أتليتكو في نتائجه خارج ملعبه بدأ من مباراة الجولة 24.

فقبلها لعب أتلتيكو مدريد 10 مباريات خارج ملعبه، ولم يهدر إلا 5 نقاط، بعدما انتصر في 8 وخسر مرة وتعادل مثلها.

ورغم ذلك إلا أن لـ أتليتكو مدريد الفرصة في تحسين سجله، والسبب: بلد الوليد

الفريق الذي يصارع للبقاء، ويحتاج للفوز على أتليتكو مدريد مع خسارة إلتشي من أتلتيك بلباو أو خسارة هويسكا من فالنسيا؛ للاستمرار في الدوري الإسباني لديه سجل ضعيف على ملعبه في آخر 5 مباريات.

فلم يحقق بلد الوليد إلا 3 نقاط فقط على ملعبه في آخر 5 مباريات.

كما أن بلد الوليد لم يحقق الفوز على أتليتكو مدريد في مباراة الدور الأول وخسر 2-0 على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

تفاوت ريال مدريد

على ملعب ألفريدو دي ستيفانو سيستضيف ريال مدريد نظيره فياريال، وهو يخشى من مواجهة الحظ السيئ على ملعبه.

فريال مدريد خسر 3 مباريات على ملعبه من إجمالي 4 هزائم له هذا الموسم.

كما تعادل مرتين في آخر 3 مباريات لعبت على ملعبه. رغم أنه منذ الجولة 13 وحتى الجولة 30، خاض 11 مباراة على ألفريدو دي ستيفانو وفقد 5 نقاط فقط.

تفوق الغواصات

بالنظر لـ فياريال نجد أن الفريق جمع 12 نقطة من آخر 6 مباريات خارج ملعبه.

فقط يسبقه ريال مدريد (14) وبرشلونة وسيلتا فيجو (13) في عدد النقاط التي جُمعت خارج ملاعبهم في المباريات الـ6 الأخيرة.

كما أن فياريال سجل 30 هدفا خارج ملعبه على مدار الموسم، مقابل 29 سجلها خلال 19 مباراة على ملعبه.

أما ريال مدريد فسجل 31 هدفا واستقبل 12 في 18 مباراة على ملعبه، مقابل تسجيل 34 هدفا في 19 مباراة خارج ملعبه واستقبال 15.

الإحصائيات السابقة لن تحدد نتائج المباريات مسبقا، لكنها قد تُشير إلى سير مجرياتها وما هي الصعوبات التي قد يواجهها أتليتكو مدريد وريال مدريد في جولة الحسم.