ألبا: أتمنى ألا يكون خاض ميسي آخر مباراة له في كامب نو مع برشلونة

يتمنى جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة ألا يكون خاض ليونيل ميسي قائد الفريق مباراته الأخيرة معه في ملعب كامب نو.

وخسر برشلونة من سيلتا فيجو أمس الأحد بهدفين لهدف في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال مجانا إلى أي ناد آخر دوع الرجوع لإدارة ناديه.

وقال ألبا لقناة "موفي ستار" اليوم الإثنين: "أتمنى ألا يكون خاض ميسي مباراته الأخيرة في ملعب كامب نو".

وشدد "هذا قرار ينبغي عليه أن يتخذه".

وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

فيما ذكرت بعض التقارير ان ميسي سينتظر لما بعد كوبا أمريكا حيث يشارك مع منتخب بلاده الأرجنتين لتحديد مصيره.

إذ أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يرفض التفريط فيه وسيعرض عليه الاستمرار مع النادي مع العمل كسفيرا له حال لعبه في الدوري الأمريكي.

لكن ميسي يريد أولا معرفة تفاصيل مشروع برشلونة الرياضي والاقتصادي إذ أنه يريد الوصول لكأس العالم 2022 في أفضل حال.