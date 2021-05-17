كرة سلة - الزمالك يفتتح مشواره في إفريقيا بالفوز على فيروفيارو

نجح فريق رجال الزمالك لكرة السلة في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA بالفوز على فيروفيارو الموزمبيقي.

وتقام بطولة إفريقيا تحت رعاية NBA للمرة الأولى في التاريخ وتُلعب في مدينة كيجالي الرواندية.

وتغلب الزمالك على فريق فيروفيارو بنتيجة 71-55 في ختام مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وشهد اللقاء تألق الثنائي أنس أسامة ووالتر هودج من الزمالك واللذان ساهما في تفوق الفريق.

وانتهى الربع الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 16-13 رغم تفوق الأبيض في البداية.

وشهد الربع الثاني صحوة من الفريق الموزمبيقي حتى اتسع الفارق إلى 11 نقطة بنتيجة 29-18 قبل أن يعود الزمالك قبل نهاية الربع الذي انتهى بتفوق الأبيض 34-33.

وفي أخر ثلاث دقائق من الربع الثالث سيطر الزمالك على اللقاء وظهر الانسجام المفقود في أول فترتين وانتهى بفارق 7 نقاط بنتيجة 49-42.

وفي الفترة الأخيرة شهد النصف الأول تفوق الأبيض ووصل الفارق إلى 10 نقاط قبل أن يعود فيروفيارو بحثا عن خطف نقاط المباراة ووصل الفارق إلى 5 نقاط.

ولكن نجحت خبرات لاعبي الزمالك في حسم نتيجة المباراة في النهاية بنتيجة 71-55 ليحقق الأبيض أول نقطتين في البطولة.

وكان والتر هودج أكثر لاعبي الزمالك تسجيلا للنقاط برصيد 17 نقطة يليه فاكوندي بـ 11 نقطة.

أما أنس أسامة فنجح في تسجيل 8 نقاط و10 متابعات بالإضافة لصناعة 4 كرات.

ويتصدر داون السنغالي المجموعة بعد تغلبه على المجمع البترولي الجزائري بفارق 18 نقطة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة مساء الأربعاء أمام المجمع البترولي الجزائري ضمن مباريات الجولة الثانية.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعات الثلاثة إلى الدور ربع النهائي بالإضافة لأفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.