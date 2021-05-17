رونالدو يعلق على مسيرة مبابي وهالاند

الإثنين، 17 مايو 2021 - 19:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدف يوفنتوس في إنتر

علق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على مسيرة كيليان مبابي وإيرلينج هالاند مؤكدا أنه من الصعب اختيار من سيصبح الأفضل بينهما في المستقبل.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وقال رونالدو أثناء تقديمه كسفير لموقع "لايف سكور" عن المنافسة بين الثنائي: "من الصعب اختيار أحدهما لأقول إنه سيكون الأفضل".

واستدرك "لكنه من المثير رؤية اللاعبين الشباب والجيل الجديد من اللاعبين الصغار الذين يتألقون مثل هالاند ومبابي".

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وواصل اللاعب الملقب بصاروخ ماديرا "بعض اللاعبين يحظون بموسم أو موسمين جيدين، لكن اللاعبين العظماء هم الذين يحافظون على ذلك ويقدمون أداء رائعا موسما تلو الآخر".

وأردف "الأمر ليس سهلا فهو يتطلب القيام بالكثير من العمل والالتزام".

وعن كونه أول لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر مع ثلاثة فرق مختلفة هم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قال: "أتمنى مع نهاية مسيرتي أن يتم تذكري كواحد من اللاعبين العظماء وأحد الذين عملوا بقوة وقدم أفضل ما لديه من أجل الفريق وأن أصبح جزءا من تاريخ اللعبة".

رونالدو مبابي هالاند يوفنتوس
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