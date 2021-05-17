رونالدو يعلق على مسيرة مبابي وهالاند

علق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على مسيرة كيليان مبابي وإيرلينج هالاند مؤكدا أنه من الصعب اختيار من سيصبح الأفضل بينهما في المستقبل.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وقال رونالدو أثناء تقديمه كسفير لموقع "لايف سكور" عن المنافسة بين الثنائي: "من الصعب اختيار أحدهما لأقول إنه سيكون الأفضل".

واستدرك "لكنه من المثير رؤية اللاعبين الشباب والجيل الجديد من اللاعبين الصغار الذين يتألقون مثل هالاند ومبابي".

وواصل اللاعب الملقب بصاروخ ماديرا "بعض اللاعبين يحظون بموسم أو موسمين جيدين، لكن اللاعبين العظماء هم الذين يحافظون على ذلك ويقدمون أداء رائعا موسما تلو الآخر".

وأردف "الأمر ليس سهلا فهو يتطلب القيام بالكثير من العمل والالتزام".

وعن كونه أول لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر مع ثلاثة فرق مختلفة هم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قال: "أتمنى مع نهاية مسيرتي أن يتم تذكري كواحد من اللاعبين العظماء وأحد الذين عملوا بقوة وقدم أفضل ما لديه من أجل الفريق وأن أصبح جزءا من تاريخ اللعبة".