إصابة توني كروس بفيروس كورونا

الإثنين، 17 مايو 2021 - 18:40

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد اليوم الإثنين إصابة لاعب خط وسط الفريق توني كروس بفيروس كورونا رسميا.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأشار ريال مدريد في بيانه إلى أن نتائج الفحوصات التي خضع لها اللاعب الألماني أثبتت إيجابيتها وبالتالي تأكد إصابته بالفيروس.

جاء ذلك بعدما خالط كروس أحد المصابين بفيروس كورونا قبل عدة أيام ما استدعى عزله ذاتيا منذ يوم الجمعة الماضية.

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ولم يحدد ريال مدريد موعد عودة كروس للمشاركة في المران والمباريات.

ولم يشارك كروس في آخر مباراتين لريال مدريد في الدوري الإسباني ضد غرناطة وأتليتك بلباو.

ويستعد ريال مدريد لملاقات فياريال يوم السبت المقبل في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب بـ81 نقطة بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

توني كروس ريال مدريد
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