اتحاد الكرة يقرر إيقاف وتغريم إبراهيم حسن

الإثنين، 17 مايو 2021 - 17:53

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - سموحة

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف إبراهيم حسن لمباراتين مع تغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي خلال مباراة فريقه ضد طلائع الجيش في الدوري المصري.

وتقرر أيضا إيقاف خالد متولي وعمار حمدي وأحمد نبيل "مانجا" لاعبي الاتحاد لمباراة واحدة بسبب حصولهم على الإنذار الثالث خلال مباراة طلائع الجيش.

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وتعادل الاتحاد مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في مباراة الجولة 22 للدوري المصري.

كما تقرر معاقبة أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي بالإيقاف لمباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب طرده ضد الإسماعيلي بعدما تعمد الخشونة ضد الخصم.

وكان الإسماعيلي قد تغلب على البنك الأهلي بهدفين دون مقابل في مباريات الجولة 21 للدوري المصري.

إبراهيم حسن الاتحاد السكندري
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