تقرير: مويس كين يريد البقاء في سان جيرمان

الإثنين، 17 مايو 2021 - 17:22

كتب : FilGoal

مويس كين - برشلونة وباريس سان جيرمان

يرغب مويس كين مهاجم باريس سان جيرمان المعار من إيفرتون في استكمال مسيرته مع الفريق الفرنسي.

مويس كين

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ونجح كين في تسجيل هدف في أخر مباريات فريقه على ملعب حديقة الأمراء في الدوري الفرنسي وقبل جولة من الختام.

وكان قد تم إعارة كين - 21 عاما - إلى باريس سان جيرمان من إيفرتون قبل الموسم الجاري ولعب 40 مباراة مع بطل فرنسا.

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وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن اللاعب يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان لموسم آخر رغم أن مستقبله غير مؤكد حتى الآن.

وكتب كين عبر حسابه على إنستجرام: "سعيد بالتسجيل في المباراة الأخيرة على ملعب حديقة الأمراء، أتمنى أن آراكم في الموسم المقبل".

ونجح كين في تسجيل هدفه الثالث عشر في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وسبق لكين تمثيل منتخب إيطاليا ثماني مرات من قبل على المستوى الدولي.

وأشارت تقارير إيطالية إلى عدم حسم مصير اللاعب إلى الآن من العودة إلى يوفنتوس أو إيفرتون أو الاستمرار مع باريس سان جيرمان.

وكان مويس كين قد انتقل من يوفنتوس إلى إيفرتون في صيف 2019 وحتى صيف 2024.

باريس سان جيرمان مويس كين يوفنتوس إيفرتون
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