شكوك حول مشاركة مهاجم ليفربول في يورو 2020

الإثنين، 17 مايو 2021 - 17:02

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا يحتفل بهدف البرتغال في صربيا

تحوم الشكوك حول لحاق البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول بالمشاركة في بطولة يورو 2020 الشهر المقبل بسبب الإصابة.

وغاب جوتا عن فوز ليفربول المثير على وست بروميتش ألبيون ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعرف حالة ديوجو جوتا حاليا، لكن أعتقد الأمر ليس خطيرا للغاية".

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وأضاف "كما هو الحال دائمًا، عليك أن تنتظر لترى كيف تتطور عملية التعافي من الإصابة".

وأوضح "إنها إصابة في أحد عظام الساق وعلينا أن نرى. أعتقد أنه سيضع جبيرة في قدمه لمدة أسبوعين أو نحو ذلك".

وأردف "عندما يتخلص منها، سيتحقق الأطباء من كيفية تطور تعافيه، ومدى التقدم الذي وصل إليه".

وتنطلق بطولة يورو 2020 المؤجلة منذ الصيف الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا يوم 11 يونيو المقبل.

ويتواجد المنتخب البرتغالي ضمن مجموعة الموت رفقة فرنسا وألمانيا والمجر.

المباراة التي غاب عنها جوتا شهدت تقدم وست بروميتش قبل أن يتعادل ليفربول بواسطة محمد صلاح، ثم لعب الحارس أليسون بيكر دور البطولة بتسجيل هدف الانتصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية.

وتمسك ليفربول بهذا الفوز بالمنافسة على المركز الرابع بعدما وصل إلى النقطة 63 في المركز الخامس بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي الثالث.

بينما تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند النقطة 26 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

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