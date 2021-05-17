مباشر كرة سلة - الزمالك(34)-(33) فيروفيارو.. نهاية الربع الثاني

يفتتح الزمالك ممثل مصر أولى مبارياته في بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة للرجال والمقامة للمرة الأولى تحت رعاية NBA.

الزمالك في المجموعة الثالثة بجوار أندية فيروفيارو الموزمبيقي والمجمع البترولي الجزائري وداون السنغالي.

وكان داون السنغالي قد افتتح مباريات المجموعة بالفوز على المجمع البترولي بنتيجة 94-76.

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نهاية الربع الثاني

34-33 للزمالك ومتبقي 24 ثانية

31-31 التعاااادل ومتبقي 2:18

29-18 فيروفيارو يوسع الفارق ومتبقي 5 دقائق

23-18 لفيروفيارو وتفوق للفريق الموزمبيقي حتى الآن في الربع الثاني

الربع الثاني

نهاية الربع الأول

16-13 الزمالك يسجل ثنائية مع نهاية الربع الأول

10-9 للزمالك وفيروفيارو يقلص الفارق

10-7 للزمالك ومتبقي 4:17 وأنس أسامة سجل 6 نقاط للأبيض

الربع الأول

انطلاق المباراة