انتهت كرة سلة - الزمالك(71)-(55) فيروفيارو.. فوز أول للأبيض

الإثنين، 17 مايو 2021 - 16:58

كتب : FilGoal

الزمالك ضد فيروفيارو - كرة سلة بطولة إفريقيا

يفتتح الزمالك ممثل مصر أولى مبارياته في بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة للرجال والمقامة للمرة الأولى تحت رعاية NBA.

الزمالك في المجموعة الثالثة بجوار أندية فيروفيارو الموزمبيقي والمجمع البترولي الجزائري وداون السنغالي.

وكان داون السنغالي قد افتتح مباريات المجموعة بالفوز على المجمع البترولي بنتيجة 94-76.

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71-55 نهاااااااية المباراة بتفوق الزمالك

67-55 للزمالك أخر 30 ثانية

56-51 للزمالك ومتبقي 4:37

52-42 والتر هودج يفتتح التسجيل بثلاثية

انطلاق الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

49-42 للزمالك

47-40 للزمالك وأخر 1:30

43-40 للزمالك ومتبقي 2:24

41-40 للزمالك ومتبقي 4:20

انطلاق الفترة الثالثة

نهاية الربع الثاني

34-33 للزمالك ومتبقي 24 ثانية

31-31 التعاااادل ومتبقي 2:18

29-18 فيروفيارو يوسع الفارق ومتبقي 5 دقائق

23-18 لفيروفيارو وتفوق للفريق الموزمبيقي حتى الآن في الربع الثاني

الربع الثاني

نهاية الربع الأول

16-13 الزمالك يسجل ثنائية مع نهاية الربع الأول

10-9 للزمالك وفيروفيارو يقلص الفارق

10-7 للزمالك ومتبقي 4:17 وأنس أسامة سجل 6 نقاط للأبيض

الربع الأول

انطلاق المباراة

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