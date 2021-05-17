بعد مسيرته المذهلة.. إيطاليا تمدد عقد مانشيني إلى 2026

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين تمديد عقد روبرتو مانشيني مدرب المنتخب حتى 2026.

وكان العقد السابق للمدرب البالغ عمره 56 عاما ينتهي في يوليو 2022، قبل أشهر من مونديال قطر.

ويأتي ذلك بعد نتائج مانشيني الرائعة مع فريق أزوري منذ توليه المهمة في مايو 2018.

وقاد مانشيني، مدرب مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق، منتخب بلده في 28 مباراة فاز في 19 منها وخسر مرتين.

وصل بإيطاليا إلى يورو 2020 ونهائيات دوري أمم أوروبا 2020-2021 وحصد 9 نقاط في أول 3 جولات من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق يورو 2020 في 11 يونيو المقبل بمباراة إيطاليا وتركيا في ملعب أولمبيكو في روما.

وتلعب إيطاليا في المجموعة الأولى مع تركيا وسويسرا وويلز.

وتستأنف تصفيات المونديال في سبتمبر المقبل وتواجه ضيفتها إسبانيا في 6 أكتوبر المقبل في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

وإذا عبرت للنهائي تلعب في أرضها ضد فرنسا أو بلجيكا.