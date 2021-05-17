سلة – عمر هشام لاعب الزمالك: نعيش حلما بالمشاركة في هذه البطولة الفريدة

الإثنين، 17 مايو 2021 - 16:15

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

عبّر عمر هشام لاعب فريق الزمالك لكرة السلة، عن فخره بالمشاركة في بطولة إفريقيا تحت رعاية NBA.

الزمالك يفتتح مبارياته في البطولة التي تُنظَم للمرة الأولى تحت رعاية NBA اليوم الإثنين في مواجهة فيروفيراريو دي مابوتو بطل موزمبيق.

وصرّح هشام عبر الموقع الرسمي للبطولة: "نعيش حلما حقيقيا الآن".

وتابع: "أحلم بالمشاركة في هذه البطولة كل عام، إنها مسابقة مختلفة وفريدة".

وتحوّل لاعب الزمالك للحديث عن الفريق الموزمبيقي: "إنه فريق مميز، شاهدنا الكثير من التسجيلات لهم، يمتلكون لاعبين جيدين في كافة المراكز"

وأشار: "علينا احترام كل لاعب في الفرق الأخرى وأن نلعب بجدية كبيرة ".

وأتم: "لا يوجد فريق وصل إلى هذه البطولة دون أن يمتلك شيئا مميزا وفريدا، هذا ما أخبرنا به المدرب".

الزمالك بطولة إفريقيا لكرة السلة
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