حوار في الجول – مدرب إسبانيا الأولمبي: إصابة راموس ستحسم موقفنا من ضمه

لم يحسم لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي أسماء اللاعبين الكبار المرشحين للانضمام إلى فريقه في أولمبياد طوكيو، ولايزال ينتظر موقف سيرخيو راموس قائد ريال مدريد.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد

وأقعت قرعة أولمبياد طوكيو منتخب إسبانيا بطل كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاما في نفس المجموعة مع مصر والأرجنتين وآستراليا.

وقبل المشاركة في الأولمبياد، تستكمل إسبانيا مشاركتها في يورو تحت 23 عاما نهاية مايو الجاري بعدما تأهلت إلى ربع النهائي.

ويحاور FilGoal.com دي لا فوينتي عن مجموعة إسبانيا في الأولمبياد، موقف سيرخيو راموس من الانضمام لفريقه الشاب ومواجهة مصر ومحمد صلاح المحتملة.

ما رأيك في القرعة؟

اعتقد أن لدينا مجموعة صعبة للغاية لكننا نريد أن نتأهل من المجموعة ونصل لأبعد من ذلك.

إسبانيا في مجموعة تضم 3 أبطال لقاراتهم، ما مدى صعوبة ذلك على الفريق؟

أحترم كل المنتخبات الوطنية، ستكون مباراة مصر صعبة ولديكم فريق جيد.

ولن يكون الأمر سهلاً ضد أستراليا لأننا في بطولة إذا أخطأت فيها ربما تخسر المباراة.

ولذلك أعتقد أن المجموعة صعبة وتنافسية والحظوظ فيها متساوية للغاية، ويجب أن نركز على عدم ارتكاب أي أخطاء.

كيف تستعد إسبانيا للأولمبياد؟

نشاهد اللاعبين في الوقت الحالي لأننا لا نملك الوقت الكافي للتجمع أو خوض أي مباراة ودية.

والآن، علينا التفكير في استكمال بطولة اليورو وعندما ننتهي سنفكر في طوكيو.

هل قمت بالاستقرار على أسماء اللاعبين الكبار الذين سيدعمون قائمة فريقك؟

لا أعرف أي لاعب أكبر من 23 عاما سنختار.

يمكن أن يكون أي لاعب إسباني من المنتخب الأول، نتابعهم جميعا وستتاح لهم الفرصة ليكونوا معنا.

ولكن الحديث في الأشهر الماضية كان عن ضم سيرخيو راموس!

يجب أن يتعافى سيرخيو أولاً من إصابته وبعد ذلك سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن اللاعب الذي سيذهب إلى طوكيو.

كما يجب أن يكون راموس في ظروف جسدية مثالية ليتمكن من اتخاذ هذا القرار.

إسبانيا لديها الكثير من اللاعبين ونعتقد أننا سنخوض بطولة جيدة.

ما رأيك في احتمالية انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر؟

إذا لعب صلاح مع مصر فسيكون ذلك خبرا رائعا لبلاده، لكن مصر لديها لاعبون آخرون يلعبون بشكل جيد للغاية.

هل تنوي خوض مباريات ودية ضد منتخبات إفريقية استعدادا لمصر؟

ليس لدينا الوقت الكافي لخوض مباريات ودية.

وإذا كان لدينا فرصة للعب وديات اعتقد ستكون في اليابان، لكننا سنناقش ذلك عندما نصل إلى هناك.

ما هدف إسبانيا من المشاركة في الأولمبياد؟

نعتقد أن لدينا فريقا رائعا وهدفنا هو الفوز بالميدالية الذهبية.

لدينا الفرصة لتكوين فريق قادر على المنافسة، ولكن يجب أن ننتظر نهاية يورو تحت 23 عاما وعندما ينتهي علينا أن نرى ما إذا كنا قد تعرضنا للإصابات ومدى تعب اللاعبين.

لكن لدينا لاعبين ممتازين ونتوقع الفوز بأي ميدالية.