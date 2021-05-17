سلة – دوان السنغالي يهزم المجمع البترولي الجزائري في أولى جولات مجموعة الزمالك في دوري إفريقيا

الإثنين، 17 مايو 2021 - 16:13

كتب : FilGoal

دوان السنغالي - المجمع البترولي الجزائري

تغلب فريق دوان السنغالي، على المجمع البترولي الجزائري، في أولى مباريات المجموعة الثالثة من دوري إفريقيا لكرة السلة برعاية NBA، المقام في العاصمة الرواندية كيجالي، بنتيجة 94-76.

ويقع الفريقان في المجموعة الثالثة، التي تضم الزمالك، وفيروفيارو الموزمبيقي، واللذان يتقابلان في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وتفوق دوان معظم أرباع المباراة حيث أنهاها بالتقدم 21-19، ثم 20-15، ولم يخسر سوى الربع الثالث 29-26، قبل أن يحسم المباراة تماما في الربع الأخير والذي فاز فيه 27-13.

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وتألق مامادو لامين ديوب لاعب فريق دوان بتسجيل 18 نقطة و9 كرات مرتدة و3 تمريرات حاسمة.

وحصد دوان أول نقطتين له في المجموعة، فيما حصد المجمع البترولي الجزائري نقطة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث الثلاثة إلى الدور ربع النهائي.

ويقام ربع النهائي بنظام خروج المغلوب ثم نصف النهائي وأخيرا المباراة النهائية.

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