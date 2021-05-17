الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن استقالة رئيسه

الإثنين، 17 مايو 2021 - 15:43

كتب : FilGoal

ألمانيا - إسبانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الإثنين استقالة رئيسه فريتز كيلر.

وأفاد الاتحاد الألماني عبر حسابه على تويتر: "استقال فريتز كيلر رسميا من منصبه كرئيس للاتحاد الألماني لكرة القدم".

قبل أيام قال كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه سيقدم استقالته بعد انتقادات لاذعة وجهت إليه.

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وأوضحت وكالة الأخبار الفرنسية إجبار كيلر على الاستقالة من قبل رؤساء عدة اتحادات إقليمية بعد مطالبته بالتخلي عن مهامه رغم اعتذاره.

وكان كيلر قد شبه نائبه بقاضي "نازي" سيء السمعة مما عرضه للعديد من الانتقادات.

ولم يتقبل نائب كيلر اعتذاره، قبل أن تجري المحكمة الرياضية التابعة لاتحاد الكرة الألماني تحقيقات بعد ورود تقرير لجنة الأخلاق، ومن المتوقع صدور حكم المحكمة بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويجري الاتحاد الألماني مفاوضات مع هانز فليك المدير الفني المستقيل من قيادة بايرن ميونيخ لقيادة منتخب ألمانيا عقب أمم أوروبا.

ألمانيا
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