حوار في الجول – مدرب الأرجنتين الأوليمبي: لم أضم ميسي لقائمة الأولمبياد

حسم فرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأوليمبي قراره بشأن مشاركة ليونيل ميسي مع فريقه في أولمبياد طوكيو، والأمر الآن يعود لساحر برشلونة.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو الأرجنتين في نفس المجموعة مع مصر وإسبانيا وآستراليا.

لكن يبدو أن مواجهة ميسي للفراعنة والتي حدثت في كأس العالم للشباب 2005 لن تتكرر في طوكيو هذا الصيف.

ويحاور FilGoal.com باتيستا عن مجموعة الأرجنتين في الأولمبياد، إمكانية مشاركة ميسي مع فريقه الشاب ومواجهة مصر ومحمد صلاح المحتملة.

كيف ترى القرعة؟

كل المجموعات متساوية وصعبة، لا توجد مجموعة سهلة لأي فريق.

لكن ألا تتفق أن هذه المجموعة تُعتبر الأقوى؟

لا أريد أن أضع في تفكيري أنها الأقوى حتى لو كانت كذلك بالفعل.

الأرجنتين في مجموعة تضم 3 أبطال لقاراتهم، ما مدى صعوبة ذلك على الفريق؟

كان علينا جميعًا الفوز بشيء لنكون هناك، عندما فازت إسبانيا ببطولة أوروبا ومصر في إفريقيا، فازت الأرجنتين أيضا ببطولة أمريكا الجنوبية.

كيف ستستعد الأرجنتين للمشاركة؟

نستعد بتوقعات عالية ورغبة في تكوين فريق جيد ليكون منافسا قويا.

الكل ينتظر دعوة الأرجنتين لليونيل ميسي مع احتمالات مشاركة صلاح وراموس مع مصر وإسبانيا!

ميسي لديه التزامات أخرى مع المنتخب الأول لذلك لن يكون معنا في الأولمبياد.

هل هذا يعني أن ميسي لن يشارك في طوكيو؟

الأمر يعتمد عليه إذا طلب ذلك.

لكنه لعب من قبل في الأولمبياد وفاز بها، لذلك دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث بعد كوبا أمريكا. إنه قراره الشخصي!

ألم تضم قائمة الأرجنتين المبدئية اسم ميسي؟

لا، لم نضم اسم ميسي إلى القائمة التمهيدية.

ولا اعتقد أن ذلك سيحدث.

هل يمكنك أن تطلعنا على بعض الأسماء التي ضمتها القائمة؟

أرسلت أسماء كل اللاعبين المتاحين تحت 23 سنة مثل لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، وليساندرو مارتينيز مدافع أياكس، وكريستيان روميرو مدافع أتالانتا بين عدة لاعبين جيدين.

كيف يمكن أن تؤثر كوبا أمريكا على استعدادك للأولمبياد؟

آمل ألا يؤثر ذلك كثيرًا في التحضير للأولمبياد، فمن المنطقي أن نرى بعض الشباب تحت 23 عاما الذين سيشاركون في كوبا أمريكا معنا في الأولمبياد.

مصر تقترب من التوصل لاتفاق مع ليفربول لدعوة محمد صلاح، فهل هذا يشكل تهديدا لك؟

سيكون شيئا جيدا جدا للبطولة إذا شارك لاعب من فئة صلاح في الأولمبياد.

وسيمنحنا ذلك مواجهة لطيفة جدا.

رمضان صبحي قائد المنتخب المصري يلعب في بيراميدز الذي يدربه الأرجنتيني أروابارينا ، هل اتصلت به لتسأل عن اللاعبين المصريين في فريقه؟

لدي علاقة ممتازة مع أروابارينا.

لم أتحدث معه عن منتخب مصر، ولكن إذا اضطررت لذلك فسأفعل ذلك ولكن في الوقت الحالي لا.

هل ستلعب الأرجنتين مباريات ودية ضد منتخبات من أفريقيا لتكون جاهزة لمصر؟

نعمل على الاتفاق على بعض المباريات الودية في الوقت الحالي من أجل التحضير للبطولة.

وما هو هدف الأرجنتين في طوكيو؟

الهدف نفسه التي تذهب كل الفرق لأجله.

نقوم ببناء فريق جيد للغاية قادر على المنافسة، ونحاول لعب كرة قدم جيدة والحصول على ميدالية.