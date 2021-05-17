مؤتمر جوارديولا: الضغط على تشيلسي؟ ليس شأني.. وطلبت من اللاعبين الاستمتاع

الإثنين، 17 مايو 2021 - 14:50

كتب : FilGoal

جوارديولا

رفض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي التعليق على فارق الاستعداد بين فريقه وتشيلسي للنهائي المرتقب في دوري أبطال أوروبا في 29 مايو الجاري.

ويستعد سيتي للمواجهة دون حتمية الفوز في مبارياته المتبقية من الدوري بعد تتويجه باللقب، بينما يسعى تشيلسي في آخر جولتين لتأمين مكانه في الموسم المقبل من دوري الأبطال.

وقال الإسباني في مؤتمر صحفي ردا على أفضلية فريقه بسبب ذلك:"لا أعرف، لست في غرفة ملابس تشيلسي. سنستعد للنهائي بأفضل شكل في مبارياتنا الأخيرة. ليس شأني".

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وكشف موقف كيفن دي بروين لاعب الفريق قائلا:"تدرب في آخر يومين ويشعر أنه في حالة جيدة".

وعن الاستعداد للنهائي بعدما ضمن الفريق لقب الدوري قال:"تحدثت مع اللاعبين، نحاول أن نجعلهم يركزون. طلبت منهم نسيان الكرة والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء قبل النهائي. يتدربون جيدا. لا أشك في روعة هؤلاء اللاعبين الجاهزين لفعل ما يحتاجون في آخر 3 لقاءات من الموسم".

وعن رياض محرز نجم الفريق قال جوارديولا:"ربما في البداية لم يشارك كثيرا لكنه نال موقعه خطوة بخطوة. لعب بشكل جيد مؤخرا، أتمنى أن يستمر بنفس المستوى في الموسم المقبل".

وكشف جوارديولا أن إديرسون مورايش حارس الفريق سيلعب أمام برايتون وإيفرتون.

ويحل سيتي ضيفا على برايتون يوم الثلاثاء في الجولة 37 من الدوري ثم يستضيف إيفرتون الأحد قبل 6 أيام من النهائي.

وتوج سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية والدوري في الموسم الجاري ويأمل لأول مرة في تاريخه الفوز بدوري الأبطال.

وتأهل سيتي لنهائي الأبطال بعدما أقصى ريال مدريد من الدور نصف النهائي.

وسيخوض جوارديولا نهائي البطولة للمرة الثالثة بعدما توج بها مع برشلونة في 2009 و2011.

مانشستر سيتي جوارديولا
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