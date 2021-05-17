قائمة بولندا – حضور ليفاندوفسكي وظهور "الأصغر في التاريخ".. وغياب بيونتك في يورو 2020

أعلن البرتغالي باولو سوسا المدير الفني لمنتخب بولندا، عن القائمة الأولية لخوض منافسات يورو 2020.

وشهدت القائمة استدعاء 27 لاعبا من ضمنهم 4 حراس مرمى، ليكون سوسوا مطالبا باستبعاد أحد حراسه للاستقرار على القائمة النهائية البالغ عددها 26.

ويبرز القائد روبيرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم كالاسم الأشهر ضمن القائمة.

كما يتواجد أركاديوش ميليك مهاجم أوليمبيك مرسيليا، وفويتشيتش تشيزني حارس مرمى يوفنتوس، ويان بيدناريك مدافع ساوثامبتون.

ويغيب شيشتوف بيونتك مهاجم هيرتا برلين بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل الأسبوع الماضي.

فيما استبعد سوسا اللاعب أدام بوسكا مهاجم نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي بقرار فني رغم تألقه مع فريقه.

وعرفت القائمة استدعاء كاتسبر كوزوفسكي لاعب وسط بوجون شتيتشين المولود في أكتوبر 2003، والمُلقَب بـ "بوجبا البولندي"، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ولو شارك كوزوفسكي في أي دقيقة بالبطولة، فسيصير أصغر لاعب يلعب في منافسات اليورو عبر تاريخه، محطما رقم يترو فيليمس الذي حققه مع هولندا بنسخة 2012 بعمر 18 عاما و71 يوما.

وشهدت القائمة مفاجأة باستبعاد كاميل جروسيتشكي لاعب وست بروميتش ألبيون والاكتفاء بوجوده في قائمة الانتظار التي تضم 4 لاعبين.

وتتواجد بولندا في المجموعة الخامسة رفقة إسبانيا والسويد وسلوفاكيا.

Wszystko wiemy! 🇵🇱 Sprawdź, kto został powołany! Teraz odliczamy czas do 24 maja i zgrupowania w Opalenicy, a następnie meczów - w najbliższych tygodniach czeka nas wiele dobrego! 🥰 pic.twitter.com/DAUXNjV4FN — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 17, 2021

قائمة بولندا:

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي (وست هام يونايتد الإنجليزي) – فويتشيتش تشيزني (يوفنتوس الإيطالي) – لوكاس سكوروبسكي (بولونيا الإيطالي) – رادوسلاف مايكي (موناكو الفرنسي)

الدفاع: يان بيدناريك (ساوثامبتون الإنجليزي) – كاميل جليك (بينيفنتو الإيطالي) – توماس كيدزيورا (دينامو كييف الأوكراني) – بارتوس بيريزينسكي (سامبدوريا الإيطالي) – كاميل بياتكوفسكي (راكوف تشيستوتشوا) – بافل دافيدوفيتش (هيلاس فيرونا الإيطالي) – تيموتيوش بوخاتش (ليخ بوزنان) – ماتشي ريبوس (لوكوموتيف موسكو الروسي) – ميخال هيليك (بارنسلي الإنجليزي)

الوسط: شيميسواف فرانكوفسكي (شيكاغو فاير الأمريكي) – كارول لينيتي (تورينو الإيطالي) – كاميل يوجفياك (دربي كاونتي الإنجليزي) – ياكوب مودير (برايتون الإنجليزي) – ماتيوش كليخ (ليدز يونايتد) – شيميسواف بواخيتا (نورويتش سيتي الإنجليزي) – كاتسبر كوزوفسكي (بوجون شتيتشين) – بيوتر زيلينسكي (نابولي الإيطالي) – جزيجوش كريشوفياك (لوكوموتيف موسكو الروسي)

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) – أركاديوش ميليك (أوليمبيك مرسيليا الفرنسي) – دافيد كوفناكي (فورتونا دوسلدورف الألماني) – كارول شفيديرسكي (باوك اليوناني) – ياكوب شفيرتشوك (بياست جليفيتسه)

قائمة الانتظار: رافاو أوجوستنياك (أورال الروسي) – روبيرت جومني (أوجسبورج الألماني) – كاميل جروسيتشكي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) – سيباستيان سيمانسكي (دينامو موسكو الروسي)