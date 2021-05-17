محرز: لن أدع الضغط يتمكن مني قبل نهائي الأبطال.. وسأستفز كانتي يومها

لا يريد رياض محرز نجم مانشستر سيتي أن يشعر بالضغط قبل النهائي المرتقب ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا في 29 مايو الجاري.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وشدد الجناح الجزائري أنه لا ينوي مغادرة فريقه الإنجليزي، وأشاد بنجولو كانتي زميله السابق ومنافسه المقبل على اللقب القاري.

وقال محرز (30 عاما) لراديو مونت كارلو الفرنسي:"لا أنوي البحث عن فريق آخر. لا أعرف مستقبلي، لكني سعيد في سيتي، هو النادي الذي أحب الانتماء له".

وواصل "الناس تحدثوا عن إنهاء مسيرتي في مارسيليا، لكني لا أفكر في ذلك. أريد إنهاء مسيرتي في إنجلترا. لا أرى نفسي في مارسيليا".

في نهائي الأبطال سيواجه محرز رفيق الأمس، كانتي، الذي زامله في ليستر سيتي قبل أن ينتقل الأول لسيتي ويذهب الثاني لتشيلسي.

وعلق محرز على مواجهة الفرنسي بالقول:"النهائي سيكون اللقاء الأهم في مسيرتي، لكني لا أرغب في الشعور بالضغط قبل المباراة. هذا اللقاء حلم أي لاعب. كانتي لاعب تتمناه معك وليس ضدك. لاعب رائع، صديقي أيضا، لكني سأستفزه عبر الهاتف قبل النهائي".

واستمر محرز "لا أفكر في الكرة الذهبية. أركز على النهائي. لا أفكر في الفوز بهذه الجائزة، أحاول صناعة الفارق في المباريات، وسنرى ما سيحدث".

وأردف "موت والدي في 2006 (جراء أزمة قلبية) حفزني قبل كل شيء فعلته. أردت تحقيق إنجازات من أجله، مؤسف أنه غير موجود ليراها، لكني واثق أنه يتابعني من مكانه الآن".

يقضي محرز موسمه الثالث مع سيتي ويستعد لأول نهائي قاري في مسيرته حين يتحدى تشيلسي في 29 مايو الجاري.

ويمتد عقد محرز مع سيتي إلى 2023.

وتألق محرز في الموسم الجاري وسجل 14 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة وتوج بكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز.