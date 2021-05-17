قائمة كرواتيا – حضور مودريتش وكوفاسيتش.. وغياب ماركو روج عن يورو 2020

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، القائمة النهائية لخوض منافسات يورو 2020.

ويقود القائمة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وديان لوفرين مدافع زينيت، وإيفان بيريشيتش جناح إنتر ميلان.

كما يتواجد ماتيو كوفاتشيتش لاعب وسط تشيلسي، ومارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر، وأنتي ريبيتش جناح ميلان.

ولم يستدع داليتش حارس مرمى أتليتكو مدريد البديل، إيفو جربيتش، إذ لم يشارك إلا في مباراة واحدة هذا الموسم مع الروخيبلانكوس.

كما يتواصل ابتعاد تين يدفاي مدافع باير ليفركوزن، ويغيب ماركو روج لاعب وسط كالياري المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن داليتش كذلك عن قائمة انتظار تضم 8 لاعبين، أبرزهم ماركو ليفايا مهاجم هايدوك سبليت، ومارين بونجراتشيتش مدافع فولفسبورج.

وتتواجد كرواتيا في المجموعة الرابعة رفقة إنجلترا واسكتلندا وجمهورية التشيك.

قائمة كرواتيا:

حراسة المرمى: لوفري كالينيتش (هايدوك سبليت) – دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب) – سيمون سلوجا (لوتون تاون الإنجليزي)

الدفاع: دوماجوي فيدا (بشكتاش التركي) – ديان لوفرين (زينيت سان بطرسبرج الروسي) – دوي تشاليتا تسار (أوليمبيك مرسيليا الفرنسي) – يوسيب يورانوفيتش (ليجيا وارسو البولندي) – ميلي شكوريتش (أوسيك) – يوشكو جفارديول (دينامو زغرب) – شيمي فرساليكو (أتليتكو مدريد الإسباني) – بورنا برايشيتش (جلاسجو رينجرز الاسكتلندي) – دوماجوي براداريتش (ليل الفرنسي)

الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني) – ماتيو كوفاشيتش (تشيلسي الإنجليزي) – مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي) – ميلان باديلي (جنوى الإيطالي) – ماريو باشاليتش (أتالانتا الإيطالي) – نيكولا فلاشيتش (سسكا موسكو الروسي) – لوكا إيفانوشيتش (دينامو زغرب)

الهجوم: إيفان بيريشيتش (إنتر ميلان الإيطالي) – أندري كراماريتش (هوفنهايم الألماني) – أنتي ريبيتش (ميلان الإيطالي) – يوسيب بريكالو (فولفسبورج الألماني) – برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب) – ميسلاف أورشيتش (دينامو زغرب) – أنتي بوديمير (أوساسونا الإسباني)

قائمة الانتظار: فيليب أوريموفيتش (روبن كازان الروسي) – ماركو ليفايا (هايدوك سبليت) – توما باشيتش (بوردو الفرنسي) – مارين بونجراتشيتش (فولفسبورج الألماني) – كريستيان لوفريتش (جوريكا) – لوفرو ماير (دينامو زغرب) – إيفيتشا إيفوشيتش (أويسك) – نيكولا مورو (دينامو موسكو الروسي)