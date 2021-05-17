مدرب الإسماعيلي: تعديلات الدورى تزيد الضغوط على اللاعبين

يرى حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلى أن تعديل مواعيد مباريات في الدوري المصري الممتاز يضر فريقه.

وصرح لـFilGoal.com "منذ بداية مايو ونحن في ضغط مستمر بسبب تتابع المباريات ولا يستطيع اللاعبون أخذ راحة كافية".

وواصل "كان مفترضا أن نلعب لقاء مصر للمقاصة في الجولة 24 وبعدها راحة، لكن الآن ستتواصل المباريات".

وتابع "سنلعب كل 3 أيام مباراة وكنا نطمع في راحة للاعبين".

وأتم "ليس أمامنا سوى العمل حتى نواصل طريقنا الصعب في الموسم الحالي بحثا عن مكان أفضل للإسماعيلي".

ويحتل الإسماعيلي المركز 12 في ترتيب الدوري ورصيده 26 نقطة.

وسيلعب الفريق ضد المقاولون العرب ومصر للمقاصة والزمالك (ثمن نهائي كأس مصر) وبيراميدز في 19 و24 و27 و30 مايو الجاري على الترتيب.