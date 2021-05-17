قائمة بلجيكا – حضور هازارد "ومعجزة" لـ فيتسل.. وغياب أوريجي في يورو 2020

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، القائمة النهائية لخوض منافسات يورو 2020.

وشهدت القائمة استدعاء 26 لاعبا، وهو العدد الذي سمح به الاتحاد الأوروبي بدلا من 23 المتعارف عليه سابقا، وذلك للتعاطي مع ظروف وباء كورونا.

وشهدت القائمة استدعاء إدين هازارد لاعب ريال مدريد رغم غيابه عن أغلب فترات الموسم للإصابة.

وعرفت اختيارات مارتينيز مفاجأة كبيرة بضم أكسيل فيتسل لاعب وسط بوروسيا دورتموند رغم ابتعاده عن الملاعب منذ يناير الماضي لتعرضه لقطع في وتر أكيليس.

وصرّح والد فيتسل وقتها أن نجله "يحتاج إلى معجزة ليلحق بـ يورو 2020"، وعلى ما يبدو فإن المعجزة تحققت.

وصرّح مارتينيز على هامش إعلان القائمة اليوم الإثنين: "لا نتوقع أي شيء من أكسيل".

وأضاف المدرب الإسباني: "قمنا بضمه في القائمة كمكافأة له على العمل الذي قام به خلال الأشهر الماضية، هو يستحق ذلك، سنتخذ القرار النهائي بشأنه يوم 11 يونيو، لكننا سنترك له الوقت الكافي للتعافي حتى يكون جاهزا في الوقت المناسب".

واستبعد مارتينيز ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الذي دفع ثمن خروجه من حسابات يورجن كلوب في الموسم الحالي.

ولم يسجل أوريجي إلا هدف واحد في 536 دقيقة خاضها طوال الموسم الجاري.

وشهدت القائمة مفاجأة أخرى باستبعاد كوين كاستيلز حارس مرمى فولسفبورج المتألق الذي قاد فريقه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبرر مارتينيز هذا القرار: "كاستيلز لن يكون معنا لأنه يحتاج إلى الخضوع لجراحة بعد نهاية موسمه مع فولفسبورج، نتمنى له التعافي، إنه قرار طبي بشكل كامل".

ووجّه مارتينيز الدعوة للمخضرم توماس فيرمايلين المتواجد في فيسيل كوبي الياباني.

في الوقت نفسه، أعلن مارتينيز عن قائمة انتظار من 11 لاعبا، لتعويض أي لاعب يصاب من قائمة الـ26 لاعبا.

ويتواجد في قائمة الانتظار عدنان يانوزاي جناح ريال سوسيداد، وأليكسيس سايليمايكرز جناح ميلان، وجوردان لوكاكو ظهير رويال أنتويرب من بين أسماء أخرى محلية.

وتعد بلجيكا أول منتخب يعلن عن قائمته النهائية لمنافسات اليورو، إذ تستطيع المنتخبات تقديم قوائهما بموعد أقصاه 1 يونيو.

وتتواجد بلجيكا في المجموعة الثانية بمنافسات اليورو رفقة الدنمارك وفنلندا وروسيا.

قائمة بلجيكا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) – سيمون منيوليه (كلوب بروج) – ماتس سيلز (ستراسبورج الفرنسي)

الدفاع: توبي ألديرفيرلد (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – توماس فيرمايلين (فيسيل كوبي الياباني – يان فيرتونخن (بنفيكا البرتغالي) – ديدريك بوياتا (هيرتا برلين الألماني) – جيسون ديناير (أوليمبيك ليون الفرنسي) – توماس مونييه (بوروسيا دورتموند الألماني) – تيموثي كاستاني (ليستر سيتي الإنجليزي)

الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) – يوري تيليمانس (ليستر سيتي الإنجليزي) – أكسيل فيتسل (بوروسيا دورتموند الألماني) – لياندر ديندونكر (ولفرهامبتون الإنجليزي) – دينيس برايت (ليستر سيتي الإنجليزي) – هانز فاناكين (كلوب بروج) – يانيك فيريرا كاراسكو (أتليتكو مدريد الإسباني) – ناصر الشاذلي (إسطنبول باشاشكهير التركي) – ثورجان هازارد (بوروسيا دورتموند الألماني)

الهجوم: إدين هازارد (ريال مدريد الإسباني) – روميلو لوكاكو (إنتر ميلان الإيطالي) – ميتشي باتشواي (كريستال بالاس الإنجليزي) – كريستيان بينتيكي (كريستال بالاس الإنجليزي) – دريس ميرتنز (نابولي الإيطالي) – لياندرو تروسار (برايتون الإنجليزي) – جيريمي دوكو (رين الفرنسي)

قائمة الانتظار: توماس كامينسكي (بلاكبرن روفرز الإنجليزي) – أليكسيس سايليمايكرز (ميلان الإيطالي) – ألبيرت سامبي لوكونجا (أندرلخت) – بريان هاينن (جينك) – توماس فوكيت (ريمس الفرنسي) – عدنان يانوزاي (ريال سوسيداد الإسباني) – براندون ميتشل (كلوب بروج) – جوردان لوكاكو (رويال أنتويرب) – زينيو فانهيوسدن (ستاندر دو لييج) – ياري فيرشايرين (أندرلخت) – تشارلز دي كيتيلايري (كلوب بروج)