"فوز مؤلم".. الأهلي يحصد دوري 2006 بالقرعة

الإثنين، 17 مايو 2021 - 13:10

كتب : حسام نور الدين

قرعة تحديد بطل دوري 2006

فاز ناشئو الأهلي مواليد عام 2006 بلقب دوري الجمهورية، بعد أن كسب القرعة التي أقيمت بينه وبين الإنتاج الحربي.

وكان الأهلي قد أنهى البطولة، وهو يتربع على صدارة الترتيب متساويًا مع الإنتاج الحربي برصيد 19 نقطة لكل منهما، وسجل كل فريق 17 هدفاً مقابل 12 هدفاً في مرماه.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط ونتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة وأيضا التي استقبلها كل فريق.

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وبحسب لائحة اتحاد الكرة، تم اللجوء للقرعة، ليصبح فريق 2006 هو ثاني فريق من ناشئي الأهلي يفوز بدوريه بعد فريق 2001.

وكان خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في الأهلي قد صرح لقناة الشمس قبل القرعة: "الفوز بهذه الطريقة مؤلم. أمر القرعة مؤلم على الفريقين، الخسارة به مؤلمة والفوز به مؤلم أيضا".

الأهلي دوري 2006
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